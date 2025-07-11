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Ege Bölgesi için sıcaklık artış uyarısı

METEOROLOJİ 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce Ege Bölgesi'nde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yarından itibaren artabileceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Ege Bölgesi için sıcaklık artış uyarısı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yarından itibaren Ege Bölgesi genelinde artarak, mevsim normallerinin kuzey kesimlerde 2 ila 3, güney kesimlerde 4 ila 5 derece üzerine çıkmasının beklendiği belirtildi. 12 Temmuz ila 15 Temmuz 2025 tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklığının İzmir'de 39, Aydın'da 41, Manisa'da 40, Balıkesir'de 35 ve Çanakkale'de 35 derece olacağı bildirildi.

Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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