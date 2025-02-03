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Ege'de deprem fırtınası sürüyor! Gece saatlerinde yine sallandı... AFAD duyurdu, sayı 400'ün üzerine çıktı

03.02.2025 06:54
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Ege Denizi adeta beşik gibi sallanmaya devam ediyor. 28 Ocak'ta başlayan deprem fırtınası sürerken, gece saatlerinde yeni bir deprem daha meydana geldi. Saat 02.54'te Yunanistan’ın Aniye ile Santorini Adası açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD, Ege'de 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren yoğunlaşmaya başlayan depremlerin sayısının 400’ün üzerine çıktığını duyurdu. Komşu Yunanistan'da olağanüstü toplantı yapıldı, bazı etkinlikler iptal edildi.

Ege'de deprem fırtınası sürüyor! Gece saatlerinde yine sallandı... AFAD duyurdu, sayı 400'ün üzerine çıktı

Ege Denizi'den yine son dakika deprem haberi geldi. Son günlerde adeta beşik gibi sallanan Ege'de Yunanistan’ın Aniye ile Santorini Adası açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

BİR DEPREM DAHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 02.54’te merkez üssü Ege Denizi'nin Aniye ile Santorini Adası açıkları olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinlikte kaydedilen depremin, Türkiye sınırlarına en yakın kara parçası olan Muğla'nın Bodrum ilçesine, 142.53 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi. Depremde Ege bölgesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

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AFAD DUYURDU, SAYI 400'ÜN ÜZEİRİNE ÇIKTI

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde, 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren yoğunlaşmaya başlayan depremlerin sayısının 400’ün üzerine çıktığını, ölçülen en büyük depremin 4.8 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ege Denizi’nde, 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren yoğunlaşmaya başlayan depremlerin sayısının 400’ün üzerine çıktığını duyurdu. AFAD’dan yapılan açıklamada, "deprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda şu ana kadar kaydedilen en büyük deprem 4.8 Mw büyüklüğündedir. Depremler, Santorini Adası’nın yaklaşık 25 km kuzeydoğusunda artış göstermekte olup derinlikleri 5 - 25 km arasında değişmektedir. Ülkemiz kıyılarına en yakın deprem 140 km mesafede gerçekleşmiştir. 2011-2012 yıllarında da aynı bölgede benzer bir yoğun sismik aktivite yaşanmış, 14 ay boyunca süren bu aktivite herhangi bir volkanik hareketliliğe yol açmamıştır. Ülkemizdeki bilim insanları ve araştırmacılar söz konusu sismik hareketliliği AFAD ile koordineli şekilde ve farklı açılardan (deprem, volkanik aktivite, tsunami vb.) değerlendirmektedir. Vatandaşlarımızın sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmî kaynakları takip etmeleri rica olunur" ifadeleri yer aldı.

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YUNANSİTAN'DA OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Yunanistan’ın turizm adası Santorini’de arka arkaya yaşanan depremler hükümeti alarma geçirdi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Santorini açıklarında arka arkaya yaşanan depremlerin ardından acil toplantı kararı aldı. Yunan hükümeti, gerekli önlemleri belirlemek üzere bir araya geldi. Toplantıya Yunanistan İklim Krizi Değişikliği ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias, Yunanistan Genelkurmay Başkanı General Dimitris Houpis ve Deprem Planlama ve Koruma Örgütü'nden (OASP) profesörler Efthymios Lekkas ve Kostas Papazachos'un da aralarında bulunduğu bir ekip katıldı.

Başbakan Miçotakis liderliğinde hükümet yetkilileri ve uzmanların katılımıyla yapılan toplantıda, bölgedeki sismik hareketlilik ve olası büyük depreme karşı alınabilecek önlemler masaya yatırıldı. İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ana dek konuyla ilgili alınan kararların tedbir niteliğinde olduğunu belirterek, vatandaşlardan kararlara ve koyulan yasaklara riayet etmesini istedi.

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ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ

Yunanistan'ın Santorini Adası'nda son dönemde artan sismik hareketlilik nedeniyle bazı kapalı alanlarda etkinlikler iptal edildi ve 3 Şubat Pazartesi günü okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Santorini Adası Belediyesi Meclisinin düzenlediği olağanüstü toplantıda, son dönemde Ada'da artan sismik hareketlilik nedeniyle tedbir alınması kararı alındı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, okullarda eğitime bir gün ara verilmesi, belediye etkinliklerinin iptali gibi tedbirlerin alındığı Santorini'ye önlem amacıyla arama kurtarma ekibi, arama kurtarma köpeği ve insansız hava araçları sevk edildi. Adada arama kurtarma ekipleri için çadırlar kuruldu. Öte yandan, olası deprem anında yapılara zarar vermemesi için havuzlar boşaltıldı.

Ege'deki Deprem Fırtınası Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Durum ciddi, önlemler alınmalı.
Bilim insanlarına güveniyorum, endişe yok.
İlgili makamlar yeterli önlemleri alıyor.

MÖ 1600 YILINDA VOLKANİK PATLAMA OLMUŞTU

Yunan basınında yer alan haberlere göre, sismik volkanik hareketlilikteki artış nedeniyle bilim insanlarından oluşan kurul, gelişmeleri yakından incelemeye başladı. Kuruldaki uzmanlar, mevcut bilgiler ışığında endişe edecek bir durumun olmadığını ve benzer hareketliliğin 2011-2012 yıllarında da 14 ay boyunca sürdüğünü kaydetti. Öte yandan, Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, ilgilileri konuya ilişkin toplantıya çağırdı. Toplantıda Santorini Adası'nın özel jeolojik, jeomorfolojik ve sosyoekonomik durumu göz önünde bulundurularak sivil koruma mekanizmasının Ada'da hazır edilmesi amacıyla gerekli önlemlerin alınması kararlaştırıldı.

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Ege Denizi’nde, Yunanistan’ın 200 kilometre güneydoğusunda yer alan volkanik ada Santorini'de en son MÖ 1600 yıllarında volkanik patlama oldu. Patlama sonrası Ada'nın yaklaşık 73 kilometrekarelik bölümü su altında kaldı.

Santorini'den teknelerle ulaşılan, bir kısmının su altında kalmasıyla Ada'dan ayrışan Santorini Kalderası, simsiyah görünümüyle turistlerin ziyaret ettiği alanlardan biri haline geldi. Volkanik patlama sonucu toprağın çökmesiyle oluşan volkanik yer şekline "kaldera" deniliyor.

NACİ GÖRÜR: EGE KIYILARINA YAKIN BÖLGEDEKİ VATANDAŞLARIMIZ DİKKATLİ OLSUN

Bilim Akademisi Kurucu Üyesi Prof. Dr. Naci Görür ise “Arkadaşlar Yunanistan’ın Ege Denizindeki Santorini Adasının kuzey doğusunda dünden beri gittikçe sıklaşan depremlerden bahsetmiştim. Bugün de gittikçe artması üzerine Ege kıyılarımızda söz konusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum” ifadelerine yer verdi.

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(AA- DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
deprem Ege Denizi Türkiye Yunanistan
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