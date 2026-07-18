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Ege Denizi'nde 39 düzensiz göçmen yakalandı, 8 kişi kurtarıldı

İzmir ve Aydın açıklarında 39 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı, denizde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı.

Ege Denizi'nde 39 düzensiz göçmen yakalandı, 8 kişi kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir'in Seferihisar ilçesi Akvaryum Koyu mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu sahil güvenlik insansız hava aracıyla tespit eden ekipler, jandarma personeliyle müşterek operasyon düzenledi.

Operasyonda 39 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi müdürlüklerine gönderildi.

Ekipler, Urla ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli teknedeki 1 kişiyi sahil güvenlik botuyla kurtararak Güzelbahçe Limanı'na getirdi.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında ise motoru arızalanan lastik bot içerisinde yardım talebinde bulunan 7 kişi, sahil güvenlik unsurlarınca kurtarılarak Akbük Balıkçı Barınağı'na çıkarıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ege Denizi
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