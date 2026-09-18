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Ege Denizi’nde deprem! Naci Görür’den haritalı uyarı: “Kuzey kol geriliyor”

Yunanistan’ın Eğriboz Adası açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür’den önemli bir değerlendirme geldi. Görür, “Kuzey kol hem Marmara’da hem Yunanistan’da geriliyor” sözleriyle dikkat çekti.

Ege Denizi’nde deprem! Naci Görür’den haritalı uyarı: “Kuzey kol geriliyor”
Mehmet Hazar Gönüllü

Ege Denizi sabah saatlerinde 4,4 büyüklüğündeki depremle sallandı. Sarsıntının ardından gözler Prof. Dr. Naci Görür’e çevrildi. Görür’ün sosyal medya paylaşımındaki “Kuzey kol hem Marmara’da hem Yunanistan’da geriliyor” sözleri dikkat çekti.

EGE'DE DEPREM: AFAD DUYURDU

AFAD verilerine göre deprem, saat 09.42’de Yunanistan’ın Eğriboz (Evoia) Adası açıklarında meydana geldi.

5,46 kilometre derinlikteki sarsıntının büyüklüğü 4,4 olarak ölçüldü.

Ege Denizi’nde deprem! Naci Görür’den haritalı uyarı: “Kuzey kol geriliyor” 1

GÖRÜR'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Görür, sarsıntının Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolunun uzandığı zon içerisinde meydana geldiğini belirtti.

Paylaşımında, Kuzey kolun hem Marmara’da hem Yunanistan’da gerildiğini söyleyen Görür, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ege Denizi’nde deprem! Naci Görür’den haritalı uyarı: “Kuzey kol geriliyor” 2

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Anahtar Kelimeler:
deprem Yunanistan afad ege naci görür
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