Ege Denizi’nde deprem! Naci Görür’den haritalı uyarı: “Kuzey kol geriliyor”

Ege Denizi sabah saatlerinde 4,4 büyüklüğündeki depremle sallandı. Sarsıntının ardından gözler Prof. Dr. Naci Görür’e çevrildi. Görür’ün sosyal medya paylaşımındaki “Kuzey kol hem Marmara’da hem Yunanistan’da geriliyor” sözleri dikkat çekti.

EGE'DE DEPREM: AFAD DUYURDU

AFAD verilerine göre deprem, saat 09.42’de Yunanistan’ın Eğriboz (Evoia) Adası açıklarında meydana geldi.

5,46 kilometre derinlikteki sarsıntının büyüklüğü 4,4 olarak ölçüldü.

GÖRÜR'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Görür, sarsıntının Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolunun uzandığı zon içerisinde meydana geldiğini belirtti.

Paylaşımında, Kuzey kolun hem Marmara’da hem Yunanistan’da gerildiğini söyleyen Görür, geçmiş olsun dileklerini iletti.