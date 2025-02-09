Ege Denizi'ndeki deprem fırtınasından sonra harekete geçildi! İzmir'de 'mobil siren sistemi' kuruldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) dün gerçekleştirilen 'Santorini Adası Sismik Aktivite ve Olası Risk Değerlendirme Toplantısı'nda son günlerde gözlemlenen sismik aktivite ve olası riskler ele alındığı açıklandı.

TÜRKİYE KIYILARINA YÖNELİK TEHLİKELER UZMANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLDİ

Açıklamada, aktiviteler neticesinde olası büyük bir deprem, tsunami ya da volkanik patlama gibi olayların Türkiye kıyılarına yönelik tehlikelerinin, AFAD, MTA, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile uzman bilim insanları ve araştırmacılar tarafından değerlendirildiği ifade edildi.

İZMİR'E MOBİL SİREN SİSTEMİ KURULDU

Toplantının ardından AFAD tarafından Ege Denizi'nde devam eden deprem fırtınasının nedeniyle yaşanabilecek olası tsunami ve acil durumlarda uyarılarda bulunulması amacıyla İzmir'e mobil siren sistemi gönderildi. Bölgeye sevk edilen mobil siren sistemlerinden biri Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'ndeki Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'na yerleştirildi. Etrafı şeritle çevrilen ve üzerinde dört hoparlörün bulunduğu sistemle, olası tsunami ve acil durumlarda bölge halkına uyarıda bulunulacağı bildirildi. Mobil siren sistemi çalışmaya başladı.

ORADAKİ SİSTEMLER DE FAALİYETE GEÇECEK

İzmir'in yanı sıra Aydın'ın Didim ve Muğla'nın Datça ilçelerinde kıyıya yakın bölgelerde kurulan mobil siren sistemlerinin de faaliyete geçeceği öğrenildi.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır