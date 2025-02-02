Ege Denizi'ndeki depremlerin ardından okulların tatil edilmesini istedi! Kapalı alanlarda ve kalabalıklarda durmayın uyarısı yapıldı

Yunanistan güneydoğusunda yer alan Kiklad Takımadaları'nın en büyüklerinden Santorini'de son 24 saat içinde birbiri ardına meydana gelen depremler bölgede büyük paniğe neden oldu. Volkanik adalar grubunun bu sismik hareketliği nedeniyle toplanan Sismik Tehlike Değerlendirme Bilimsel Komitesi olası yıkıcı bir depreme karşı bölgede çeşitli önleyici tedbirler alınması gerektiğine işaret eden bir karar metni yayımladı. Ege'de yaşanan depremler Türkiye'den de hissedilmiş bazı vatandaşlar arasında paniğe yol açmıştı.

DEPREMLER KOMİTEYİ TOPLADI

TGRT Haber'in Skai'ye dayandırdığı habere göre duyuruda, Yunan Sismoloji Derneği Başkanı Profesör Efthimios Lekkas'ın önderliğinde toplanan komitenin Thira ve Amorgos adaları arasındaki deniz alanında son iki 24 saatlik sismik aktiviteyi gözlemlediği belirtildi. Komitenin tüm verilerin detaylı bir şekilde incelenmesi sonucunda, oybirliğiyle aldığı karaları açıkladı.



Profesör Efthimios Lekkas

"OKULLAR TATİL EDİLSİN, KAPALI ALANDA DURULMASIN"

Karar metninde sismik hareketliliğin volkanik aktiviteyle ilgisi olmadığı, deniz altı faylarından kaynaklandığı belirtilirken yerel yönetime okulların pazartesi günü tatil edilmesini de içeren bir dizi öneri sunuldu. Metinde vatandaşların kapalı alanlarda kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçınmaları, Ammoudi limanlarına ve Fira Eski Limanı'na giriş ve konaklamadan kaçınılması gerektiği de belirtildi. Uygun görülmesi durumunda benzer bir toplantının tekrar edilebileceği de vurgulandı.

Ege Denizi'ndeki deprem sonrası okullar tatil edilmeli mi? Evet, okullar tatil edilmeli Hayır, okullar tatil edilmemeli Evet, ama sadece belirli bölgelerde Karar verilmeden önce daha fazla bilgi beklemeliyiz

GEÇMİŞTE YIKICI DEPREMLER YAŞANDI

Tarih boyunca çok büyük depremlerin yaşandığı Santorini Adası'nda son büyük deprem 1956'da meydana gelmişti. 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami de meydana gelmiş iki doğa olayının yıkıcı etkisiyle 53 kişi hayatını kaybetmiş 100'e yakın kişi de yaralanmıştı.