Ege Denizi'nin güneyi için fırtına uyarısı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nin güneyinde rüzgarın, yarın (31.03.2025 Pazartesi) öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 bofor kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, Salı (01.04.2025) günü sabah saatlerinde güneyinde yer yer 9 bofor kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir" denildi. Fırtınanın, salı akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, fırtınanın oluşturabileceği deniz ulaşımında aksama gibi olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

(DHA)