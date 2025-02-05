Ege depremlerinde son durum: Volkanın, depremle ilişkisi var mı? Adada yaşayan Türk işletmeci olanları bir bir anlattı!

Santorini Adası'nda yaşanan depremler, bölgedeki halk arasında korkuya yol açmış ve bazı önlemler alınmıştı. Türk kökenli işletmeci Tea Isabaloglou adada yaşananları ve volkanın depremle ilişkisini detaylarıyla anlattı.

“BİZİM EV SAĞLAM”

Telefonlarına gelen mesajlarla deprem hakkında bilgi aldıklarını ve pek çok kişinin kaldıkları binaların ne kadar sağlam olduğunu bilmediği için adayı terk ettiğini söyledi.

Isabaloglou, "Adadan bir kaçış var. Çünkü herkes kaldığı binanın ne kadar sağlam olduğunu bilmiyor. Dolayısıyla adamlar korkuyor ve gidiyor. Bizim ev sağlam çünkü inşaatını biz yaptırdık. Dolayısıyla pek korkmuyoruz. Okullar kapalı." dedi.

FAY HATTI VOLKANLA ALAKALI MI?

NTV'nin haberine göre: Isabaloglou, adadaki fay hattı ile volkanın bir bağlantısı olmadığını, yetkililerin de bunun doğrultusunda açıklamalar yaptığını belirtti.

Tea Isabalogluo, "Bu fay hattı, Santorini ile Amargos Adası arasında dolayısıyla volkanla ilgisi yok diyorlar. Tabi volkan fay ama bu fay hattı volkanla alakalı değil.” dedi.

Santorini'nin geçmişinde volkan patlamaları olsa da bu sismik aktivitenin volkanla bir ilgisi olmadığını vurguladıktan sonra Isabalogluo, "Yetkililer 6’dan daha büyük deprem olmaz diyorlar. Fakat bir hazırız çantalarımız hazır. Bir şey olursa hemen gideceğiz." diye ekledi.

“DEPREM NE YAPAR BİLMİYORUZ”

Türkiye'deki 1999 depreminden sonra bu tür olaylarla ilgili biraz tecrübeye sahip olduklarını ama yine de ne yapacaklarını bilmediklerini anlatan Isabaloglou, "Depremle bir tecrübe olur mu onu bilmiyoruz. Çünkü ne yapar hiç bilmiyoruz. Hazırım yani bir şey olursa da buna da hazırım. Kaldığım binanın sağlam olduğuna inanıyorum. O yüzden o kadar fazla korkmuyorum." dedi.

Ege'deki bu deprem fırtınası, bölgedeki halkı tedirgin ederken, yetkililerin "6'dan büyük bir deprem beklenmiyor" açıklamasına rağmen, insanlar hazırlıklarını sürdürüyor ve her an olabilecek bir duruma karşı önlemlerini almaya devam ediyorlar.

Kaynak:NTV