Ege'yi sel vurdu; evler sular altında kaldı araçlar sürüklendi... Meteoroloji'den 8 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak, fırtına...

Ege'nin ortasında bulunan turistik Paros ve Noussas adasında öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Dağlardan Paros adası şehir merkezine gelen sel suları nedeniyle araçlar denize sürüklendi. Onlarca ev ve işyeri de sular altında kaldı.

6 KİŞİ KURTARILDI

Şehir merkezinde sel suları 2 metreye kadar yükselirken, sürüklenen araçlarda mahsur kalan 6 kişi son anda kurtarıldı. Adada turistik yollar çöktü ve heyelanlar meydana geldi.

EVLERDEN ÇIKMAYIN UYARISI YAPILDI

Parso Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise vatandaşlara 'evlerinizden çıkmayın, sokaklarda araç ile seyahat etmeyin' uyarıları yapıldı.

Paros Belediye Başkanı Kostas Bizas, "Ada sakinlerimizi ve turistlerimizi adalarımızı etkileyen tehlikeli hava olayları ve yol ağında meydana gelen büyük hasar nedeniyle, ada yol ağında seyahat etmemeye çağırıyoruz. Acil durum araçları hariçtir.

Karayolu ağında meydana gelen hasarlar arasında heyelanlar, su baskınları ve ağın bazı bölümlerinin çökmesi yer alıyor ve bu da seyahati tehlikeli hale getiriyor. Belediye, yetkili servislerle işbirliği yaparak acil durumun yönetilmesi için her türlü çabayı göstermektedir. Adada yaşayan tüm sakinlerin ve ziyaretçilerin yetkili makamların talimatlarına uymaları rica olunur" dedi.

SAĞANAK VE FIRTINA AYDIN'DA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Öte yandan Aydın'da fırtına ve sağanak nedeniyle Aydın-Denizli kara yolu Denizli Bulvarı'nda ağaç devrildi. Trafiğe kapatılan yol, ağacın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

SU TANKI BİNANIN ÇATISINA DÜŞTÜ

Çeştepe Mahallesi'nde bir binanın çatısındaki güneş enerjisinin su tankı yan taraftaki binanın çatısına düştü. Çatıyı delen tank, evin banyosuna girdi. Zeybek Mahallesi 1529 Sokak'ta park halindeki araca da bir apartmanın çatı katındaki güneş enerjisinin su tankı düştü. Aracın sahibi Sebahat Sert, gürültüyü duyunca endişe duyduklarını, dışarı çıkınca bu manzarayla karşılaştıklarını söyledi.

BİNANIN ÇATISI UÇTU

İncirliova-Koçarlı yolunda da bir binanın çatısı uçtu. Ekiplerin çalışması sonucu çatı yoldan kaldırıldı. İlçenin Hacıaliobası Mahallesi'ndeki bir çiftliğin de çatısı uçtu. Koçarlı ilçesinde de bazı mahallelerde ağaçlar devrildi. Polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve belediye ekiplerinin olumsuzluk yaşanan noktalarda çalışmaları sürüyor.

ÇEŞME'DE SAĞANAK VE FIRTINA YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

İzmir'in Çeşme ilçesinde de sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluşturdu. Yağan yağmurla birlikte bazı noktalarda şimşek çaktı, bölgeye dolu yağdı.

8 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Aydın, Denizli, İzmir, Muğla, Manisa, Isparta, Burdur ve Antalya için sarı kodlu uyarı verildi.