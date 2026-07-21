Eğirdir’de komşuların gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, dün gece yarısı Hamam Mahallesi Çakırlar Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, aynı sokakta yaşayan komşular arasında gürültü nedeniyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Çıkan kavgada taraflardan biri bıçakla saldırdı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan Ç.Ç. (38) ile Yüksel Uçar (59) ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Eğirdir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Yüksel Uçar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybedetti. Ağır yaralı Ç.Ç. ise ileri tedavi amacıyla sevk edildiği Isparta Şehir Hastanesi’nde tedavisi sürerken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli N.Y.’yi (20) olay yerinde gözaltına aldı. Şüphelinin, yaraladığı kişilerin komşusu olduğu ve olayın gürültü nedeniyle yaşanan tartışmanın büyümesi sonucu meydana geldiğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır