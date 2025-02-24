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Eğitime kar engeli! Peş peşe tatil haberleri geldi; İşte 25 Şubat Salı günü okulların tatil edildiği iller

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
24.02.2025 18:18
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Bazı illerde etkili olan kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi. Veliler ve öğrenciler hangi illerde tatil edildiğini merak ediyor. İşte 25 Şubat Salı günü tatil edilen iller...

Eğitime kar engeli! Peş peşe tatil haberleri geldi; İşte 25 Şubat Salı günü okulların tatil edildiği iller

Soğuk ve kuvvetli kar yağışı birçok ilde etkisini bu haftada sürdürecek. Önümüzdeki hafta pazartesi günü Ankara başta olmak üzere yeniden kar alarmı verildi. Öte yandan Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava nedeniyle birçok ilde 25 Şubat Salı günü eğitime ara verildi.

SAMSUN

Samsun'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 25 Şubat Salı günü eğitime ara verildiği bildirildi. Samsun Valisi Orhan Tavlı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarına göre, ilimizde etkisini sürdüren kuvvetli kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve olumsuzluklar olabileceği değerlendirildiğinden, tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim-öğretime 25 Şubat Salı günü 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

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TRABZON

Trabzon'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre don ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Şubat'ta il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BARTIN

Bartın'da etkili olması beklenen kuvvetli buzlanma nedeniyle yarın il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, il genelinde bu gece ve yarın kuvvetli buzlanma tehlikesi oluşacağının beklendiği, ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklar ve yaşanabilecek diğer olumsuzlukların değerlendirildiği belirtildi.Bu doğrultuda 25 Şubat Salı günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ile halk eğitim, özel öğretim, gündüz bakımevleri ve Kur'an kursları) eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe ve anaokuluna devam eden kadın personel de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır. (Verilen hizmetin niteliği gereği 7/24 esasına göre çalışan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli değerlendirme yapılıp tedbir alınacaktır.)" ifadesi kullanıldı.

ORDU

Ordu’da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın il genelinde tüm okullar tatil edildi.Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle; İl genelindeki tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 25 Şubat Salı günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlilerimiz ile 0-6 yaş çocuğu olup kamuda çalışan anneler de (karla mücadele tedbirleri kapsamında yürütülen güvenlik, sağlık, karla mücadele birimleri dışındaki kurumlarda çalışanlar) aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
öğrenci kar eğitim ilçe veli il
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