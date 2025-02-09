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Eğitime kar engeli! Valilik duyurdu: Bir ilde bazı okullar 10 Şubat Pazartesi tatil edildi

09.02.2025 21:34
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10 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi? Yurt genelinde olumsuz hava koşulları hakim. Haliyle okulların durumu merak ediliyor. Ordu Valiliği yarın tatil edilen okulları açıkladı.

Eğitime kar engeli! Valilik duyurdu: Bir ilde bazı okullar 10 Şubat Pazartesi tatil edildi

Ordu’da olumsuz hava koşulları nedeniyle Ordu Valiliği, eğitim ve öğretime 1 gün ara verilen ilçe ve okulları açıkladı.

10 ŞUBAT PAZARTESİ TATİL EDİLDİ

Ordu Valiliği, 10 Şubat Pazartesi günü için Akkuş, Kumru ve Ünye ilçelerindeki bazı okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

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HANGİ OKULLAR TATİL EDİLDİ? İŞTE VALİLİK AÇIKLAMASI

Valiliğin açıklaması şu şekilde:
"İlimizin yüksek kesimlerinde kar yağışından dolayı oluşabilecek don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçemizin; Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu ve Yeşilgüneycik İlkokulu hariç diğer tüm okullarında, Kumru ilçemizin Yukarıdamlalı Şehit Adem Öğlü İmam Hatip Ortaokulu, Aşağıdamlalı Şehit Zekeriya Yatı İlkokulu, Ergentürk Şehit Adem Kamur Ortaokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Eskiçokdeğirmen İlkokulu, Güneycik İlkokulu, Erikçeli Şehit Ali Uysal İlkokulu/Ortaokulu, Konaklı Boeing İlkokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Divantürk Şehit İrfan Ünceli İlkokulu/Ortaokulu, Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama Okulu, tüm kademelerdeki özel eğitim öğrencileri ile Kayabaşı Mahallesi’nden gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için ve Ünye ilçemizin; Pelitliyatak Şehit Nejdet Aydoğdu İlkokulu, Pelitliyatak İmam Hatip Ortaokulu, Yenikent İlkokulu, Erenyurt İlkokulunda, 10 Şubat Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir.”

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
kar tatili okul
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