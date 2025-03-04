Eğlence mekanı önünde öldürülmüştü! Davada karar verildi

Olay, 19 Ekim 2022’de İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Yalı Cami Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde gece saatlerinde Emrah Akkuş’un da bulunduğu iki grup arasında kavga çıktı. Sokak üzerinde bulunan bir eğlence mekanının işletmecisi Abdullah Ay (31) ve çalışanları da kavgaya dahil oldu.

HASTANEYE KALDIRILDI!

Çevredekilerin araya girmesiyle Emrah Akkuş ve Abdullah Ay, olay büyümeden barıştırıldı. Ertesi gün gece saatlerinde taraflar arasında iddiaya göre, omuz atma nedeniyle yeniden tartışma yaşandı. Abdullah Ay'ın eğlence mekanının önündeki sokakta çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Abdullah Ay, Ömer Koç (32) ve Çağrı Topbaş’ın (23) tabancalarından çıkan kurşunların isabet ettiği Emrah Akkuş ve Mehmet Cingöz yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTULAMADI!

Olay yerinden kaçan şüpheliler Abdullah Ay’ın kız arkadaşı N.A.’nın (22) evine gitti. Silahları evde saklayıp üzerlerini değiştiren şüpheliler, bir süre sonra evden çıktıklarında yakalanarak gözaltına alındı. Akkuş, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Adliyeye sevk edilen Ay, Koç ve Topbaş çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, N.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda ayağından vurulan Mehmet Cingöz ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

‘TASARLAYARAK ÖLDÜRME’ SUÇUNDAN İDDİANAME HAZIRLANDI

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede; tutuklu sanıklar Abdullah Ay, Ömer Koç ve Çağrı Topbaş'ın, tasarlayarak Emrah Akkuş'u öldürmekten ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Mehmet Cingöz’ün yaralanması ile ilgili de 'Silahla yaralama' suçundan ayrı ayrı 4,5 yıla kadar hapis cezası, 'Ruhsatsız silah kullanmak' suçundan da 3'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Ayrıca, iddianamede olay yerinde 15 adetten fazla mermi çekirdeği bulunduğu ifade edildi.

'CİĞERİMİ BİLEREK ÖLDÜRDÜLER'

Olayla ilgili Kocaeli 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşma salonunda tutuklu sanıklar Abdullah Ay, Ömer Koç ve Çağrı Topbaş ve avukatları hazır bulundu. Emrah Akkuş’un annesi Simamperi Akkuş ile avukatı duruşmaya Van’dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada konuşan Simamperi Akkuş, “Ciğerimi bilerek öldürdüler olayı tasarladılar. Oğlumun kefenini açarken kurşun yaralarını gördüm. Güvenlik kamerası görüntülerini izledim, 15 kurşun yemiş. Gerekli cezayı vererek yüreğime bir damla da olsa su serpin" diye konuştu.

'KASITLI, BİLEREK VE İSTEYREK YAPILAN BİR ŞEY DEĞİLDİR'

Yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu belirten sanık Abdullah Ay, “Emrah Akkuş bana ve çalışanıma yönelik darp eylemi gerçekleştirdi. Ben olayı büyütmek istemediğim için çevreden yardım istedim. En son mekanı kapatacağım esnada olay meydana geldi. Kasıtlı, bilerek ve isteyerek yapılan bir şey değildir" diyerek kendini savundu.

‘SİLAH ÇIKARACAĞINI DÜŞÜNDÜM’

Sanık Ömer Koç ise "Maktul yanıma geldiğinde göğsüme yumruk attı ve elini belini attı. Silah çıkaracağını düşündüm. Ben yere ateş ettim. Asla öldürme kastım yoktu" diye konuştu. Pişman olduğunu söyleyen diğer sanık Çağrı Topbaş, olayda öldürmeye dair kastı olmadığını ifade etti.

Mahkeme heyeti; Abdullah Ay’a ‘Kasten öldürme’ suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 24 yıl, 'Ruhsatsız silah kullanmak’ suçundan ise 1 yıl hapis cezası verdi. Çağrı Topbaş ve Ömer Koç’a ise ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis, ‘Ruhsatsız silah kullanmak’ suçundan 1’er yıl hapis cezası verilmesine cezasına hükmetti.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır