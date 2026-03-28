Eğlence mekanına gerçekleştirilen saldırıda ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'de eğlence mekanına gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybeden emekli polis memuru, Sakarya'da toprağa verildi.

Olay, 27 Mart günü saat 00.30 sıralarında İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanında meydana geldi.

EMEKLİ POLİS MEMURU SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, otomobille geldikleri mekana uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırıda işletme sahibi Volkan Berberoğlu (42), Kocaelispor Kongre üyesi Cem Özer (49) ve olaydan kısa süre önce emekliye ayrıldığı öğrenilen polis memuru Talip Çakır hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

KARASU'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden emekli polis memuru Talip Çakır'ın cenazesi, bugün Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen törenin ardından defnedildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

