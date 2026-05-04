Eğlence mekanına girip ahireti anlattı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde bir kişi girdiği eğlence mekanında vatandaşlara ahiret hayatını hatırlatarak tövbe çağrısı yaptı.

Alkollü eğlence mekanlarında yaptığı dini anlatımlarla bilinen Şevket Bilge, Geyve’deki alkollü eğlence sahneye çıkarak mikrofonu eline aldı ve mekandakilere ahiret hayatını anlattı. Mekan içerisinde yüksek sesle dua eden Bilge, burada eğlenen vatandaşlara dini öğütler vererek hitap etti. Yaptığı konuşmada ölümden ve ahiret hayatından bahseden şahsın o anları cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Öte yandan, Bilge’nin geçtiğimiz haftalarda yine Geyve’de bir mekana girerek dua ettiği ve ardından Karasu ilçesindeki iki farklı alkollü eğlence mekanında da sahneye çıkarak benzer konuşmalar yaptığı öğrenildi.



