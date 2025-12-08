HABER

Eğlence mekanının önünde çıkan silahlı ve bıçaklı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanının önünde çıkan silahlı ve bıçaklı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi.

Olay, Efeler ilçesi Orta Mahalle Tekstil Bulvarı üzerinde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir eğlence mekanının önünde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Silah ve bıçağın da kullanıldığı kavgada Ş.İ. ve Y.D. isimli 2 şahıs vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı şahıslar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerin ardından olayla ilgili yakalanan M.D., E.E. ve E.İ isimli şüpheli şahıslar, gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın
