Eğlence, teknoloji, spor, kadın, haber, oyun… Mediazone ile her ilgi alanına erişim mümkün

Farklı ilgi alanlarına aynı anda ve tutarlı biçimde erişim mümkün mü? Mediazone, Türkiye'nin önde gelen dijital yayıncılarını tek bir çatı altında toplar. Ayrıca Mediazone, her ilgi alanına özel içerik sunan güçlü platformuyla kullanıcılara daha etkili bir erişim modeli de sunar.

MEDIAZONE'UN GENİŞ AĞI SAYESİNDE BÜTÜN İLGİ ALANLARINIZA KOLAYCA ULAŞIN.

Mediazone, bünyesinde birçok önemli geniş yayıncı ağı bulundurur. Mediazone, farklı yaşam tarzlarına ve içerik üretim alışkanlıklarına sahip kullanıcıları kapsayacak şekilde hizmet verir.

Mediazone'un bünyesinde bulunan geniş yayıncı ağları nelerdir?

Onedio ile eğlence ve yaşam içerikleri,

ile eğlence ve yaşam içerikleri, Webtekno ile teknoloji meraklıları,

ile teknoloji meraklıları, Mynet ile haber takipçileri,

ile haber takipçileri, Mackolik ile spor tutkunları,

ile spor tutkunları, Fantazzie ve Trivians gibi oyun temelli platformlarla genç kitleler

gibi oyun temelli platformlarla genç kitleler Yemek.com ile lezzet tutkunları,

ile lezzet tutkunları, Hisse.net ile finans ve yatırım meraklıları.

Dijital medya tüketicileri artık tek bir kategoriyle yetinmiyorlar. Kullanıcılar, tek bir gün içerisinde spordan teknolojiye birçok farklı kategoriye göz atıyor. Mediazone'un da en güçlü yanlarından biri de bu platformlar sayesinde çok farklı kullanıcı profillerine ulaşma imkanının olmasıdır.

KULLANICILAR, MEDIAZONE'U NEDEN TERCİH EDİYOR?

Dijital dünyada dikkat çekmek için yalnızca 'iyi içerik' üretmekle yetmez. Kullanıcı artık farklı içerikler görmek istiyor. Mediazone'da kullanıcıların bu isteğine tam olarak karşılık verir çünkü kullanıcıyı tanıyıp, onun isteklerine hitap etmek için teknolojik altyapısını kullanır.

Mediazone, kullanıcıların içerik ihtiyacını nasıl karşılıyor? Mediazone'un altyapısına baktığımızda, yalnızca kullanıcılara içerik sunmakla kalmayıp kimin, ne zaman, hangi cihazdan, hangi içerikle etkileşime geçtiğini anlık olarak analiz eder. Bu sayede kullanıcıların ilgi alanlarına uygun içerikler sunarak en doğru reklam mesajını, en doğru anda iletmiş olur.

Tabii, bununla da sınırlı değil. Ayrıca Mediazone'un davranışsal veri analizleri sayesinde, bir kullanıcının teknolojiye mi daha meraklı olduğu, kadın içerikleriyle mi daha fazla zaman geçirdiği, yoksa güncel haberlere mi öncelik verdiği anlaşılır. Mediazone, neden davranışsal veri analizi yapar? Çünkü bu analiz marka iş birlikleri ve reklam kampanyaları için de değerli bir yol haritası oluşturur.

MEDIAZONE, DOĞRU KULLANICI PROFİLİNE NASIL ULAŞIR?

Sosyal medya ya da dijital platformlar üzerinden milyonlara ulaşmak artık mümkün. Peki, milyonlar sizin gerçekten hedef kitleniz mi? Mediazone, hedef kitleye nasıl ulaşır?