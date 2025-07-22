Ehliyet yenileme alarmı: Son 10 gün, cezası ağır olacak

Türkiye'de eski tip ehliyet kullanan sürücüler için kritik bir döneme girildi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün yaptığı duyuruya göre, eski tip ehliyetlerin 31 Temmuz 2025 tarihine kadar yenilenmesi gerekiyor. Bu tarihe kadar ehliyetini yenilemeyenler, 1 Ağustos'tan itibaren yüksek bir ücret ödemek zorunda kalacaklar. Mevcut durumda 15 TL olan yenileme ücreti, B sınıfı ehliyetler için tam 7 bin 438 TL'ye yükselecek.

Bu durum, özellikle ekonomik olarak zorlanan vatandaşlar için büyük bir yük anlamına geliyor. Bu kısa süre içerisinde işlemlerini tamamlamayan sürücüler, hem yüksek bir maliyetle karşılaşacaklar hem de ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı cezai işlem görme riskiyle karşı karşıya kalacaklar. Yetkililer, yoğunluğun artmaması için vatandaşların bir an önce randevu alarak işlemlerini tamamlamalarını tavsiye ediyor.

Peki, ehliyet yenileme işlemi için neler gerekiyor?

Öncelikle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün web sitesi (nvi.gov.tr), Alo 199 Çağrı Merkezi veya mobil uygulama üzerinden randevu alınması gerekiyor. Randevu tarihinde nüfus müdürlüğüne giderken yanınızda eski ehliyetiniz, son altı ayda çekilmiş biyometrik fotoğrafınız, sağlık raporunuz ve 15 TL başvuru ücretini bulundurmanız gerekiyor. Sağlık raporu, aile hekimlerinden veya yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından alınabiliyor. Ehliyet yenileme işlemlerinin son güne bırakılması, nüfus müdürlüklerinde yoğunluğa ve uzun kuyruklara neden olabilir. Bu nedenle, işlemlerinizi bir an önce tamamlamanız hem sizin için hem de diğer vatandaşlar için daha iyi olacaktır. Unutmayın, 31 Temmuz'dan sonra ehliyet yenileme ücreti katlanarak artacak ve bu durum bütçenizi olumsuz etkileyebilir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşların mağdur olmaması için sürekli olarak bilgilendirme yapıyor ve ehliyet yenileme işlemlerinin önemini vurguluyor.