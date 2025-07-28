Ehliyet yenileme alarmı: Son tarih yaklaşıyor! Cezası 7 bin TL'yi aşıyor

Eski Tip Ehliyet Kullananlar Dikkat! 31 Temmuz'a Kadar Yenilemeyenlere Büyük Ceza

Eski tip ehliyet kullanan sürücüler için kritik bir tarih yaklaşıyor. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerle eski tip ehliyetlerin geçerlilik süresi 31 Temmuz 2025 tarihinde sona eriyor. Bu tarihten sonra eski tip ehliyetlerle araç kullanan sürücülere 7 bin 438 TL'ye varan idari para cezası uygulanacak. Ehliyet yenileme işlemlerini henüz yapmamış olan vatandaşların, cezai yaptırımla karşılaşmamak için belirtilen tarihe kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Yetkililer, ehliyet yenileme işlemlerinde yaşanabilecek yoğunluğu göz önünde bulundurarak, vatandaşların başvurularını son güne bırakmamalarını tavsiye ediyor. Başvuruların e-Devlet üzerinden veya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün web sitesi üzerinden yapılabileceği belirtiliyor. Ayrıca, il ve ilçe nüfus müdürlüklerine şahsen başvuru da mümkün.

Ehliyet yenileme işlemi için gerekli belgeler ise şu şekilde sıralanıyor: Nüfus cüzdanı, eski ehliyet, biyometrik fotoğraf, sağlık raporu ve harç bedelinin ödendiğine dair makbuz. 31 Temmuz'a kadar yapılacak başvurularda sadece 15 TL işlem ücreti alınacak. Bu tarihten sonra yenileme maliyeti artacak. Torbalı'da yaşayan 6 bin 58 vatandaşın hala eski tip ehliyet kullandığı belirtilirken, uzmanlar, sürenin sona ermesiyle birlikte hem kullanım hem de yasal geçerlilik açısından ciddi sorunlar yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Eski ehliyetini yeni tip sürücü belgesiyle değiştirmeyen vatandaşların, bu tarihten önce başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Ehliyet yenileme işlemleri için son tarih olan 31 Temmuz'u kaçırmayın! Cezai yaptırımla karşılaşmamak ve yasal olarak araç kullanmaya devam edebilmek için ehliyetinizi bir an önce yenileyin. İşlemlerinizi son güne bırakmayarak yoğunluktan etkilenmemeniz ve sorunsuz bir şekilde başvurunuzu tamamlamanız önem taşıyor.