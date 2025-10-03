Ehliyet yenileme işlemleri için son tarih yaklaşıyor: Yoğunluk uyarısı!

Eski tip ehliyetleri yenilemek için son tarih 31 Ekim 2025. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre süre uzatımı olmayacak. Uzmanlar, son güne kalmamak için vatandaşları uyarıyor.

Eski tip ehliyet sahipleri için kritik bir uyarı geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, eski tip sürücü belgelerinin son geçerlilik tarihi 31 Ekim 2025 olarak belirlendi. Bu tarihten sonra eski ehliyetler kullanılamayacak ve yenilenmesi gerekecek. Bakanlık, herhangi bir süre uzatımının olmayacağını kesin bir dille ifade etti. Bu durum, milyonlarca sürücüyü etkiliyor. Ehliyet yenileme işlemleri, belirli prosedürleri içeriyor ve en önemlisi, bir sağlık raporu alınmasını gerektiriyor. Sağlık raporu, aile sağlığı merkezlerinden (ASM) veya yetkilendirilmiş özel sağlık kuruluşlarından alınabiliyor. Ancak, son tarihin yaklaşmasıyla birlikte, ASM'lerde ve hastanelerde ciddi bir yoğunluk yaşanması bekleniyor. Eskişehir Sağlık-Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ehliyet yenileme sürecinde alınması gereken sağlık raporları nedeniyle aile sağlığı merkezleri ve hastanelerde yaşanabilecek yoğunluğa dikkat çekti. Köksal, vatandaşların mağdur olmaması ve işlemlerini daha rahat tamamlayabilmesi için son güne kalmamalarını ve mümkün olan en kısa sürede başvuru yapmalarını tavsiye etti. Ehliyet yenileme işlemi için gerekli belgeler genellikle nüfus cüzdanı, eski ehliyet, biyometrik fotoğraf ve sağlık raporu olarak sıralanıyor. Ayrıca, harç ödemesi de yapılması gerekiyor. Ehliyet yenileme ücretleri, her yıl güncelleniyor. Güncel ücret bilgisine, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden veya bankaların şubelerinden ulaşılabilir. Vatandaşların, ehliyetlerini yenilemek için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün (NVİ) web sitesi üzerinden veya ALO 199 hattı aracılığıyla randevu almaları gerekiyor. Randevu almadan yapılan başvurular kabul edilmeyebiliyor. Randevu tarihinde, gerekli belgelerle birlikte ilgili nüfus müdürlüğüne giderek başvuru tamamlanabiliyor. Yeni ehliyet, başvuru tamamlandıktan sonra kısa bir süre içinde adresinize teslim ediliyor. Ehliyet yenileme sürecini son güne bırakmak, yoğunluk nedeniyle hem zaman kaybına yol açabilir hem de sağlık raporu alma sürecinde zorluklar yaşanmasına neden olabilir. Bu nedenle, yetkililer ve uzmanlar, vatandaşları erkenden harekete geçmeye ve işlemlerini tamamlamaya çağırıyor. Aksi takdirde, 31 Ekim 2025 tarihinden sonra eski tip ehliyetlerle araç kullanmak mümkün olmayacak ve cezai işlem uygulanabilecektir. Ehliyet yenileme sürecini ertelememek, olası mağduriyetlerin önüne geçmek için büyük önem taşıyor.

Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için son tarih olan 31 Ekim 2025'e kadar harekete geçmek, yoğunluktan etkilenmemek ve cezai durumlardan kaçınmak adına büyük önem taşıyor. Sağlık raporu alma sürecindeki olası yoğunlukları göz önünde bulundurarak, işlemlerinizi erkenden tamamlamanız tavsiye edilir. Unutmayın, süre uzatımı olmayacak ve eski ehliyetler 31 Ekim 2025'ten sonra geçerliliğini yitirecek.