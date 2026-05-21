Ehliyeti iptal edilen sürücü direksiyon başında yakalanınca 240 bin lira ceza yedi

Isparta’da yapılan alkol denetiminde ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilerek 240 bin lira ceza kesilen sürücü, kendisine uygulanan cezaya tepki gösterdi. Kesilen cezayı hak etmediğini savunan sürücü, "Ne yapsaydık, kaçsaydık mı? Bu arabayı nerede sürelim? Bu cezayı kesinlikle hak etmiyorum" diyerek sitem etti.

Isparta’da gece saatlerinde polis ekiplerince gerçekleştirilen trafik ve alkol denetiminde durdurulan bir sürücünün daha önce sürücü belgesinin iptal edildiği ve buna rağmen ehliyetsiz şekilde araç kullandığı belirlendi. Yapılan kontrollerin ardından sürücüye 200 bin lira, araç sahibine ise 40 bin lira olmak üzere toplam 240 bin lira idari para cezası uygulandı. Cezaya tepki gösteren sürücü, kendisine kesilen cezalara sitem etti.

"Ne yapsaydık, kaçsaydık mı"
Cezaya tepki gösteren şahıs, "Hızlı da gitmiyordum zaten. Polis ‘dur’ dedi, durdum. 240 bin lira ceza yazdılar. Alkol içmedim, hiçbir şey yapmadım. Ne yapsaydık, kaçsaydık mı? Biz bu arabayı nerede süreceğiz? Ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin lira, araç eşimin üzerine olduğu için de 40 bin lira da oradan ceza yedik. Ne yapalım şimdi? Bu cezayı hak ettiğimi düşünmüyorum. Kaçmadık, hakaret etmedik. Ne diyeyim ki, helal olsun bu devlete" sözleriyle sitem etti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

