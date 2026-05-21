AKOM'dan 'dikkat' uyarısı: Meteoroloji saat verdi! Hafta boyunca hava nasıl olacak?

İstanbul’da sabah saatlerinde etkisini artıran kuvvetli sağanak yağış, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM’un art arda yaptığı uyarıların ardından özellikle Anadolu Yakası’nda şiddetini artıran yağış nedeniyle su baskınları ve trafik yoğunluğu yaşandı.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarının akşam saat 18.00’e kadar etkisini sürdüreceğini açıkladı.

MALTEPE ALTINTEPE TÜNELİ SULAR ALTINDA KALDI

Sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur, Maltepe Altıntepe Tüneli’nde su birikintilerine neden oldu. Tünel içerisinde biriken yağmur suyu nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar suyla kaplanan yolda yavaş ilerlerken, bölgede trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Sürücülerin zor anlar yaşadığı tünelde ekiplerin su tahliye çalışmaları sürerken, vatandaşlar alternatif güzergahlara yöneldi.

ANADOLU YAKASI’NDA TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kuvvetli yağışın etkili olduğu bir diğer nokta ise Kartal istikameti oldu. Sağanak nedeniyle birçok ana arterde trafik yoğunluğu oluşurken, sürücüler uzun süre yollarda beklemek zorunda kaldı. Yağış sonrası bazı bölgelerde gökkuşağı oluşması dikkat çekti.

Kent genelinde etkisini sürdüren yağış nedeniyle hem sürücüler hem de yayalar zor anlar yaşadı.

MGM’DEN YENİ UYARI: SAAT 18.00’E KADAR SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil olmak üzere yurt genelinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

HAVA SICAKLIĞI: Akdeniz ile İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara (Edirne, Çanakkale ve Balıkesir dışında), Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Tokat, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleri ile Adana’nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Uzmanlar, özellikle alt geçit ve su birikintisi oluşabilecek bölgelerde dikkatli olunması gerektiğini belirterek zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması yönünde uyarıda bulundu.

AKOM'DAN 23.00 UYARISI!

AKOM'un son verilerine göre İstanbul'da yağış etkisini artıracak. Termometreler, günün ilk saatlerinde 16 derece seyredecek. Öğle saatlerinde ise en yüksek 19 dereceye ulaşacak.

AKOM’un 'Dikkat' başlığıyla geçtiği uyarıya göre, yağışlar bu gece saat 23.00 itibariyle daha da artacak.

İstanbul'da hafta boyunca hava durumu:

22 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

23 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu

24 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

25 Mayıs Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu. Sabah yağmurlu olacak.

26 Mayıs Salı: Parçalı bulutlu ve yerel yağışlar devam edecek.

27 Mayıs Çarşamba: Az bulutlu ve açık

4 GÜNÜN HAVA DURUMU HARİTASI: