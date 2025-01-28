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  4. Ehliyetine 9 kez el kondu ama yine uslanmadı: 2 can daha hayattan koptu

Ehliyetine 9 kez el kondu ama yine uslanmadı: 2 can daha hayattan koptu

28.01.2025 19:04
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Tahir Ferliarslan'a daha önce alkollü araç kullanmaktan dokuz kez işlem yapılmıştı. Ayrıca ehliyetine 2036 yılına dek el konmuştu. Yasaklara aldırmayan Ferliarslan bir kez daha alkollü şekilde direksiyon başına geçti. Kontrolü yitiren Ferliarslan annesiyle halasının ölümüne yol açtı. Acı haber Konya'dan...

Ehliyetine 9 kez el kondu ama yine uslanmadı: 2 can daha hayattan koptu

Alkollü şekilde direksiyon başına geçmeyi alışkanlık haline getiren vatandaş hakkında defalarca işlem yapılmasına hatta 2036'ya dek ehliyetine el konmasına aldırmadı. Tahir Ferliarslan’ın kontrolünü yitirdiği otomobilin yol kenarındaki direğe çarptığı kazada annesi Melehat Ferliarslan (78) ile halası Kamile Öztat (73) hayatını kaybetti.

DİREĞE ÇARPTI, ANNESİYLE HALASI YAŞAMINI YİTİRDİ

Kaza, dün ilçenin Abditolu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tahir Ferliarslan’ıın kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki direğe çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün annesi Melehat Ferliarslan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Tahir Ferliarslan ve halası Kamile Öztat ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Kamile Ferliarslan da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

YİNE ALKOLLÜ ŞEKİLDE ARAÇ KULLANMIŞ

Yapılan alkol testinde 3.04 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Tahir Ferliarslan'in daha önce 9 kez alkollü araç kullanmaktan hakkında işlem yapıldığı ve ehliyetine de 22 Kasım 2036’ya kadar el konulduğu ortaya çıktı.

16 YIL DAHA EHLİYETSİZ

Ferliaslan hakkında karıştığı son kazanın ardından da Jandarma Trafik Timi tarafından ehliyetine 5 yıl süreyle olmak üzere 22 Kasım 2041 tarihine kadar el konulması yönünde işlem yapıldı.

TUTUKLANDI

Tedavisinin ardından taburcu olan Tahir Ferliarslan, gözaltına alındı. Ferliarslan, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ehliyet kaza
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Okuyucu Yorumları 14 yorum
böyle yaşamı olur 9 kere ehliyetine el konulmuş bunlar gibisi içeri alacaksın ne diye bırakıyorsunuz milleti öldürsün diyemi
buna ne ehliyeti
bunun tutuklanması için illaki katil mi olması gerekiyordu?
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