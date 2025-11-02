HABER

Ehliyetsiz sürücü araçla gölete düştü

Tokat’ın Erbaa ilçesinde ehliyetsiz sürücü, direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu otomobille gölete düştü.

Edinilen bilgilere göre, A.B. arkadaşlarıyla birlikte babasının adına kayıtlı otomobille balık tutmak için Kelkit Çayı’na gitti. A.B.‘nin arkadaşı K. G. (18) direksiyona geçti. Çakıllı yolda seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybeden K.G.‘nin kullandığı otomobil, yol kenarındaki gölete düştü. Kazada ehliyeti olmadığı öğrenilen sürücü K.G. kendi imkânlarıyla sudan çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan genç Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

