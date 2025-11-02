Ehliyetsiz sürücü araçla gölete düştü

Edinilen bilgilere göre, A.B. arkadaşlarıyla birlikte babasının adına kayıtlı otomobille balık tutmak için Kelkit Çayı’na gitti. A.B.‘nin arkadaşı K. G. (18) direksiyona geçti. Çakıllı yolda seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybeden K.G.‘nin kullandığı otomobil, yol kenarındaki gölete düştü. Kazada ehliyeti olmadığı öğrenilen sürücü K.G. kendi imkânlarıyla sudan çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan genç Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA