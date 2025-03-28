HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ehliyetsiz sürücü dehşeti yaşattı! Kullandığı otomobil ile yayaya çarptı... Kaza anı kameralara yansıdı

Ehliyetsiz sürücü dehşeti yaşattı! Kullandığı otomobil ile yayaya çarptı... Kaza anı kameralara yansıdı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
28.03.2025 16:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’da yolun karşısına geçerken ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı Sabri Devran Gedikli (20), hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Ehliyetsiz sürücü dehşeti yaşattı! Kullandığı otomobil ile yayaya çarptı... Kaza anı kameralara yansıdı

Kaza, dün akşam saatlerinde Beşirli Mahallesi’nde meydana geldi. Ehliyetsiz Y.K.’nin (17) kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Sabri Devran Gedikli’ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

EHLIYETSIZ-SURUCUNUN-KULLANDIGI-OTOMOBIL_633061_187527

HASTANEYE KALDIRILDI

Gedikli, ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sabri Devran Gedikli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Y.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Antalya'da 5 katlı apartmanda yangın! 3 kişi dumandan etkilendiAntalya'da 5 katlı apartmanda yangın! 3 kişi dumandan etkilendi
Kocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye 64 bin 729 lira ceza kesildi, 17 bin 800 lira paraya el konulduKocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye 64 bin 729 lira ceza kesildi, 17 bin 800 lira paraya el konuldu
Anahtar Kelimeler:
hastane kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Profesör Gaye Gencer canlı yayında ağladı, 'Umut hep var' derken...

Profesör Gaye Gencer canlı yayında ağladı, 'Umut hep var' derken...

Ankara'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı 6'ya yükseldi

Ankara'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı 6'ya yükseldi

CHP harekete geçti! Anayasa Mahkemesi'ne 'kayyum' başvurusu

CHP harekete geçti! Anayasa Mahkemesi'ne 'kayyum' başvurusu

Ekonomist Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti!

Ekonomist Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti!

'İmamoğlu' protestolarına ateş püskürdü! "Günlerce tepiştiler"

'İmamoğlu' protestolarına ateş püskürdü! "Günlerce tepiştiler"

Son dakika: Myanmar'da büyük deprem! 7.7 ile sallandılar... Korkunç görüntüler: Köprü yıkıldı, havuzlar taştı, gökdelen çöktü...

Son dakika: Myanmar'da büyük deprem! 7.7 ile sallandılar... Korkunç görüntüler: Köprü yıkıldı, havuzlar taştı, gökdelen çöktü...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.