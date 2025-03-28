Ehliyetsiz sürücü dehşeti yaşattı! Kullandığı otomobil ile yayaya çarptı... Kaza anı kameralara yansıdı

Kaza, dün akşam saatlerinde Beşirli Mahallesi’nde meydana geldi. Ehliyetsiz Y.K.’nin (17) kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Sabri Devran Gedikli’ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Gedikli, ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sabri Devran Gedikli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Y.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)