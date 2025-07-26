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Ehliyetsiz sürücü, 'dur' ihtarına uymadı, motosikleti ile polise çarptı

Aksaray'da kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan Fevzi K. (25), motosikleti ile polis memuru Yusuf Ceritlioğlu'na çarptı. Ağır yaralanan polis ile motosikletten düşen ehliyetsiz sürücü Fevzi K., hastaneye kaldırıldı.

Ehliyetsiz sürücü, 'dur' ihtarına uymadı, motosikleti ile polise çarptı
Cansu Akalp

Olay, saat 10.30 sıralarında Yavuz Sultan Mahallesi'nde bulunan polis kontrol noktasında meydana geldi. 'Dur' ihtarına uymayan Fevzi K., motosikleti ile trafik polisi Yusuf Ceritlioğlu'na çarptı. Kaçmaya çalışan Fevzi K. motosikletten düşerken, başına darbe alan ve sol bacağı kırılan Ceritlioğlu ağır yaralandı. İlk müdahalesi meslektaşları tarafından yapılan Ceritlioğlu, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif yaralanan ve ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenilen Fevzi K. de ambulansla aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
motosiklet kaza
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