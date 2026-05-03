Ehliyetsiz sürücü zorluk çıkarınca biber gazı yedi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, polise mukavemet gösteren ehliyetsiz motosiklet sürücüsü gözaltına alındı. Biber gazıyla etkisiz hale getirilen sürücünün yere yattığı anlar dikkat çekti.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri motosikleti durdurdu. Sürücü Abidin K.’nin (50) yapılan kontrollerinde ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü, bu sırada polis ekiplerine mukavemet gösterdi. Yaşanan arbede sonrası ekipler, sürücüyü biber gazı kullanarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan sürücü, "gözüm acıyor" diyerek bir süre yerde kaldı. Şahsa ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL idari para cezası uygulanırken, polise mukavemet suçundan da işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

