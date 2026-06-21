Ehliyetsiz sürücünün karıştığı kazada anne ile kızı yaralandı

Karabük’te ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin başka bir otomobille çarpıştığı kazada, anne ile 10 yaşındaki kızı yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Ergenekon Mahallesi Köprülü Sokak’ta meydana geldi. Berat C. (17) idaresindeki otomobil ile Ali Yüksel I. yönetimindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta bulunan Eda I. ile kızı D.I. (10) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yapılan incelemelerde 17 yaşındaki sürücünün ehliyetsiz olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır