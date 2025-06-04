HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ehliyetsiz ve alkollü sürücü polisten kaçamadı: 95 bin TL ceza kesildi

Çorum’da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz ve alkollü sürücü, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Sürücüye 95 bin 724 lira para cezası uygulandı.

Ehliyetsiz ve alkollü sürücü polisten kaçamadı: 95 bin TL ceza kesildi

Olay, Söğütlüevler Mahallesi 58. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.U. (18) idaresindeki 19 ACH 472 plakalı araç, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ekiplerin takibi sonucu araç, Söğütlüevler 58. Sokak’ta durduruldu.

ARAÇ ÇEKİCİYLE OTOPARKA ÇEKİLDİ

Polis ekiplerince yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu ve 1.00 promil üzerinde alkollü olduğu tespit edildi. A.U.’ya, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, ehliyetsiz araç kullanmak ve alkollü araç kullanmak gibi çeşitli ihlallerden toplam 95 bin 724 TL idari para cezası kesildi. Araç ise çekiciyle otoparka çekildi.

Ehliyetsiz ve alkollü sürücü polisten kaçamadı: 95 bin TL ceza kesildiBu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
D-650’de cip, kamyona ok gibi saplandı: 1 ölüD-650’de cip, kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü
Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralıAydın'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Anahtar Kelimeler:
alkollü sürücü Çorum Ehliyet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Osimhen iddiası gündem olmuştu! Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı

Osimhen iddiası gündem olmuştu! Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı

O penaltı iptal olmuştu! Futbol dünyasında kural değişti

O penaltı iptal olmuştu! Futbol dünyasında kural değişti

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmada yeni gelişme! Belediye başkanları, eski vekil... Çok sayıda isme tutuklama

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmada yeni gelişme! Belediye başkanları, eski vekil... Çok sayıda isme tutuklama

Eşi ve 2 çocuğunun cenazesine sedyeyle getirildi

Eşi ve 2 çocuğunun cenazesine sedyeyle getirildi

YÖK'ten, İÜ Rektörü Zülfikar'a soruşturma

YÖK'ten, İÜ Rektörü Zülfikar'a soruşturma

Herkes bu görüntüyü konuşuyor! Bahçeli ve Özel arasında dikkat çeken diyalog

Herkes bu görüntüyü konuşuyor! Bahçeli ve Özel arasında dikkat çeken diyalog

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.