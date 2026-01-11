HABER

Ehliyetsiz ve alkolü sürücü ters şeride girerek kaza yaptı: 2 yaralı

Adıyaman’da alkollü ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen bir sürücünün ters şeride girerek kazaya neden olması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ehliyetsiz ve alkolü sürücü ters şeride girerek kaza yaptı: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Kömür Beldesi’nde plakası öğrenilemeyen motosikletle yolun karşı şeride geçen Metin Ç. (18), kontrolünü kaybederek motosikleti devirdi. Devrilerek sürüklenen motosiklet yol kenarında yürüyen 13 yaşındaki Hilal B.’ye çarptı.

Meydana gelen kazada sürücü Metin Ç. ile motosikletin çarptığı Hilal B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan sürücü Metin Ç.’nin hem ehliyetsiz hem de alkollü olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

