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Ekin yangını korkuttu

Adıyaman’da, meydana gelen anız yangını korku ve paniğe neden oldu.Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Hasankendi Köyü’nde ekin yangını çıktı.

Ekin yangını korkuttu
Çiğdem Sevinç

Adıyaman’da, meydana gelen anız yangını korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Hasankendi Köyü’nde ekin yangını çıktı. Köylüler, alevlere müdahale ederken aynı zamanda itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangına traktörlerle de müdahale edilirken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını yürüttü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, çok sayıda ekili alanın küle döndüğü bildirildi. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi. Köy halkı ve yetkililer, benzer olayların önlenmesi için dikkatli olunması çağrısında bulundu.

(İHA)

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Adıyaman
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