Ekinezyanın faydaları nelerdir? Ekinezyanın faydaları, yan etkileri ve zararları

Ekinezya bitkisi, papatyagillerden olan otsu ve çiçekli bitkilerden meydana gelen bir bitki türüdür. Genel olarak Orta Kuzey Amerika ve Doğu Amerika’da yetişir. Islak ve kuru olan çayırlarda, ormanlık açık alanlarda kendine yer edilebilir. Türkiye’de Isparta’da yetiştirilebilen ekinezya bitkisi farklı formlarda insan sağlığına birçok olumlu etkisi ile de tanınan bitkilerden biridir.

Ekinezyanın faydaları nelerdir?

Ekinezyadan yapılan çay, hem hazırlaması çok kolay olan hem de hazır olarak satın alınabilen bir çaydır. İster evde hazırlanabilen ister hazır paket ekinezya alarak hızlıca yapılabilen Ekinezya çayının yararları çeşitlilik gösterir. Ekinezya bitkisinden elde edilen çay en çok özellikle sonbahar ve kış aylarında soğuk havaların etkisi ile baş gösteren grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı kullanılır. En bilinen ekinezyanın faydalarından bazıları şunlardır:

Sakinleştirir.

Yatıştırıcıdır.

Vücuttaki toksik maddeleri temizler.

Antienflamatuar özelliği bulunur.

Kan şekeri seviyesinin dengede tutulmasına yardımcı olur.

Bağışıklığı güçlendirir.

Solunum yoluna iyi gelir.

Baş ağrılarını dindirici özelliği bulunur.

Astım gibi çeşitli hastalıklarla mücadele etmeye yardımcı olur.

A, B, E vitaminleri içerir.

Vücudun çeşitli mineral ve vitamin gereksinimlerini karşılar.

İdrar söktürür.

Ekinezya neye iyi gelir?

Ekinezya bitkisinin iyi geldiği birçok rahatsızlık ve hastalık bulunur. Bağışıklığın güçlendirilmesi konusunda oldukça etkili olan ekinezya bitkisi çayı aynı zamanda A, B E vitaminleri de içerdiği için birçok gribal kaynaklı probleme de iyi gelmektedir. Ayrıca iyi geldiği durumlardan bazıları da şunlardır:

Depresyon

Kaygı bozukluğu

Kas ağrıları

Eklem ağrıları

Astım

Boğaz ağrısı

Soğuk algınlığı

Grip, nezle

İdrar yolu sorunları

İltihaplanma

Mantar, egzama gibi çeşitli cilt sorunları

Son derece kolay bir şekilde hazırlanabilen ekinezya bitkisi çayı, bitkinin kurutulmuş olan yapraklarından elde edilir. Aktarlarda ya da marketlerde hazır paketler olarak bulunabilen ekinezya yaprakları çayı, evde birkaç dakika içinde kolayca ve hızlı bir şekilde hazırlanabilmektedir.

Sadece 1 bardak ya da 1 fincan kaynar suyun yeterli olduğu ekinezya çayını yeterli miktarlarda ve bilinçli bir şekilde tüketmek önemlidir. Özellikle alerjik durumu olanlar, hamileler, çocuklar ya da ileri yaştaki bireyler doktora danışmadan ekinezya çayı tüketmemelidir. Aksi takdirde bazı yan etkiler görülebilir.

Çok yararlı bir bitki çayı olsa da ekinezyanın yan etkileri kendini şu şekilde gösterebilir:

Alerjik durumlar

Sindirimde sorunlar

Mide bulantısı

Kusma

İshal

Deride döküntü, kızarıklık ya da kaşıntı

Farkı kişilerde farklı şekillerde kendini gösterebilen ekinezyanın zararları kişinin bünyesine ya da genel sağlık durumuna göre çeşitli olabilir. Bazı kronik hastalıkları olan kişiler, bir hastalığın tedavi sürecinde olan ve düzenli ilaç kullanması gereken kişiler bu anlamda risk altındadırlar. Bağışıklık sistemini destekleyip geliştirse de, birçok hastalığın tedavi süreçlerinde faydalı olduğu bilinse de doktor kontrolünde kullanılmalı ve bilinçsizce tüketilmemelidir.

Tüm besinler, yiyecekler ve içecekler için geçerli olan bu durum ekinezya bitkisi ve bu bitkiden elde edilen çay için de geçerlidir. Özelikle fazla miktarlarda tüketmek çeşitli başka hastalıkların oluşmasına ya da gelişmesine olabilir.