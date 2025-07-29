Havai fişek atarak kundaklama yapmışlardı! Başsavcılık duyurdu: Yangın çıkaran 4 kişi yakalandı

Bursa'nın Orhaneli-Harmancık ilçeleri arasında çıkan yangına müdahale devam ederken, ormanı yakmaya çalışan bir şüpheli tespit edildi.

Harmancık ilçesine bağlı kırsal Çakmak Mahallesi mevkisinde alevlerle mücadele eden vatandaşların arkasından bir şüphelinin, yolun karşısında çalılıkları tutuşturmaya çalıştığı fark edildi.

EKİPLERİ GÖRÜNCE KAÇMAYA BAŞLADI

Jandarma ve vatandaşların geldiğini gören şüpheli, olay yerinden koşarak kaçmaya başladı. Bir süre jandarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından kovalanan şüpheli izini kaybettirirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Jandarma, kaçan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, havai fişek atarak yangına sebep olan 4 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

**Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Basın yayın kuruluşlarında yer alan ’Bursa’da Havai Fişek Yangın Çıkardı’ haberine konu olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliği görevlilerince 28.07.2025 tarihinde havai fişek atarak yangına sebebiyet veren şüpheliler S.D., A.K., M.B. ve M.A.’nın yakalanarak gözaltına alındığı, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLMİŞ ESKİ ASKER ÇIKTI

28 Temmuz günü meydana gelen yangınlarda ise eski FETÖ askerinin kundaklama yaptığı öğrenilmişti. FETÖ'den ihraç edilen eski asker Ufuk A.’nın, yangın çıkardığını itiraf etmişti. Ufuk A., bunu “ömür boyu hapis yatmak” için yaptığını iddia etti. Güvenlik kameraları da olayı doğruladı. Ufuk A'nın bir süre önce de çalıştığı akaryakıt istasyonundan benzin aldığı ortaya çıktı.

SON HALLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medya Bursa'da meydana gelen yangınları konuşurken yeni ortaya çıkan görüntülerde, su taşırken şarampole devrilen tankerde hayatını kaybeden Kazım Bayrak ve Mehmet Şimşek'in kazadan önceki anları ortaya çıktı.