Merdivenden bisiklet sürmenin sonu kötü bitti! Yola çıkan çocuğa otomobil çarptı

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Umut Caddesi üzerinde 2 gün önce meydana gelen kazada bisikletiyle hızlı bir şekilde merdivenlerden aşağı inen ve duramayarak yola çıkan Y.K.B.’ye (13) o sırada yoldan geçen Y.S. yönetimindeki otomobil çarptı.

MERDİVENDE BİSİKLET SÜRMENİN SONU KÖTÜ BİTTİ

Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk yolun kenarına fırlarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YOLA İNİNCE OTOMOBİL ÇARPTI

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de Y.K.B.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.

Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, otomobil yoldan kaldırıldı.

ÇEŞİTLİ YERLERİNDE KIRIKLAR VAR

Hastaneye kaldırılan çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır