Candan Yüceer ile ilgili AK Parti iddiası gündem oldu! Tarih verildi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, 7 Kasım'da Yeni Parti'den istifa ettiğini açıklamıştı. Yüceer, kararının arkasında parti içerisindeki kişisel çıkar hesapları, kongre sürecinde yaşanan anlaşmazlıklar ve yıllardır birlikte mücadele ettiği yol arkadaşları arasındaki dayanışmanın zarar görmesinin bulunduğunu belirtmişti.

AK PARTİ İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU

Bu karar sonrası Yüceer'in AK Parti'ye katılacağı iddiası gündem olmuştu.

TARİH VERDİ

Gazeteci Sinan Burhan, Yüceer'in perşembe günü AK Parti'ye katılacağını öne sürdü.

Burhan paylaşımında şunları ifade etti:

"Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, perşembe günü saat 14.00’te AK Parti Genel Merkezinde il başkanları toplantısında AK Parti’ye katılacak.Rozetini Sn Erdoğan takacak."