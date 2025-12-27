HABER

Ekiplerin şüphelendiği şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Kırşehir’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir şahsın üzerinde şüphe üzerine yapılan aramada 97 adet sentetik hap bulundu.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde arama yapıldı.

Kırşehir’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir şahsın üzerinde şüphe üzerine yapılan aramada 97 adet sentetik hap bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 97 adet sentetik hap ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.S.T. gözaltına alınırken, şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

