Ekmek teknesi yanmasın diye alevlerle mücadele etmeye çalıştı

Yangın, Antakya ilçesi Büyükdalyan Mahallesi'nde yaşandı. Konteyner kentte yaşayan Yasin Yaraş isimli vatandaşa ait park halindeki kamyonet bir anda alev aldı. Alevlere teslim olan kamyonet, Tarım Kredi Kooperatif marketine ait duvara çarparak durabildi. Alevleri fark eden vatandaşlar panik içerisinde marketten çıkarken yangın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaraş'ın ekmek teknesini alevlerden kurtarmak için verdiği mücadele ve çevredeki vatandaşlardan yardım istediği anlar ise kameraya yansıdı. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili polis inceleme başlattı.

(İHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır