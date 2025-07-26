'Ekmek yiyorum parasını ödüyorum' demişti, özel kalem harcaması ortaya çıktı

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun Belediye Meclisi toplantısında yaptığı konuşma şehirde yeniden en çok aranan ve konuşulanlar listesine girdi. Başkan Ekicioğlu geçmişte yaptığı konuşmada; "Özel kalemden bir lira dahi harcarsam yüzüme tükürün" demişti. Tek bir firmadan 120 litre kolonya, bin 500 adet mini çikolata, 624 şişe soda, 150 kilo şeker, 80 kilo kahve ve çeşitli temizlik malzemelerinin alındığı Temmuz ayı faturasında görüldü.

Fatura detaylarında; 150 koli sade soda (624 şişe), bin 500 adet mini çikolata, 20 koli kola, 12 koli çay, 120 litre kolonya, 150 kilo şeker, 75 paket Türk kahvesi, 25 adet 200 gramlık Nescafe, 50 adet kahve, 50 adet sprey ve 50 kiloluk çikolata yer aldı. Söz konusu alımların, 2023 yılında CHP Kırşehir İl Başkanlığı'na aday olan iş adamı V.Ç.'nin firmasından yapılmış olması da şehirde başka tartışma konusu oluşturdu.

Toplamda 79 bin 75 TL mal hizmet bedeli ve 3 bin 963 TL KDV ile birlikte 83 bin 38 TL olarak faturalandırılan alım hakkında, belediye tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır