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Ekol'den yapay zeka atılımı: Yargı TV

Ekol TV Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Doğru, yapay zeka destekli "Yargı TV" isminde yeni bir TV kanalı kurulacağını duyurdu.

Ekol'den yapay zeka atılımı: Yargı TV

Ekol TV Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Doğru, "Yargı TV" adında yeni bir TV kanalı kurulacağını açıkladı. Doğru, Ekol Medya çatısı altında hazırlanan ve yapay zeka entegrasyonuyla yönetimi gerçekleştirilecek olan TV kanalının Eylül ayında izleyicilerle buluşacağını açıkladı.

Emrah Doğru tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Dünya’da ve Türkiye’de bir ilk…

Yapay zeka entegrasyonuyla hem içeriği hem de yönetimi gerçekleştirilen bir TV kanalı…

Adalet, hukuk ve toplumsal farkındalık ekseninde şekillenecek, güçlü bir yayıncılık anlayışıyla Ekol Medya çatısı altında hazırlanan Yargı TV ile tüm televizyon platformlarında Eylül’de izleyicimizle buluşmayı hedefliyoruz.

Ekol TV’de yakaladığımız başarı grafiğini Yargı TV’de de yakalayacağımıza yürekten inanıyorum."

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