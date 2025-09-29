HABER

Ekran kartlarında DLSS teknolojisi nedir, nasıl çalışır?

Teknolojik gelişmelerin etkilediği durumlardan biri de oyun dünyasıdır. Oyun oynamak için özel olarak üretilen bilgisayarlar ve cihazlar da geliştirilmekte ve üreticiler hem daha yüksek grafikler hem de keyifli bir oyun deneyimi sunabilmek için ekran kartı ve oyun bilgisayarları teknolojilerini yükseltmek için çalışmaktadır.

Ferhan Petek

Oyun tutkunları için akıcı, ayrıntılı ve yüksek kalite grafikler ve yüksek performanslı oyun bilgisayarları son derece önemlidir. Keyifli bir oyun deneyimi için güçlü bir performansa sahip oyun bilgisayarları üretilmekte ve geliştirilmektedir. Ekran kartları da oyun bilgisayarları için son derece önemli kabul edilmektedir.

DLSS nedir, DLSS teknolojisi nasıl çalışır?

NVIDIA DLSS, İngilizce karşılığı "Deep Learning Super Sampling" olan ve bu ifadenin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. DLSS teknolojisi NVIDIA tarafından geliştirilmiştir ve yapay destekli bir görüntü işleme teknolojisi olarak ifade edilir. Bu teknolojinin temel amacı oyunlarda ve diğer tüm yoğun grafik kullanan uygulamalarda daha yüksek kare hızları ve daha iyi görüntü kalitesi sunmak olarak tanımlanmaktadır.

Ekran kartı DLSS teknolojisi oyun grafik teknolojisi olarak da bilinir ve yapay zeka desteği ile çalışır. Yapay zeka desteği ile düşük çözünürlükte eksik olarak belirlenen detayları ve pürüzsüz kısımları tamamlamaktadır. Kenarları yumuşatma ya da anti aliasing ve keskinleştirme gibi teknikler ile görsel kalitenin artması sağlanır.

DLSS teknolojisinin temeldeki avantajı grafik kalitesinden herhangi bir ödün vermeden, oyunların çok daha yüksek çözünürlüklerde ve yüksek kare hızları ile oynanabilmesini sağlamaktır. Özellikle ray tracing (ışın izleme) gibi yoğun olan grafik işlemlerinde GPU (Ekran Kartı) üzerinde bulunan yükü azaltır ve bu sayede performans önemli oranda artar.

Farklı versiyonları bulunan DLSS, DLSS 2.0 ve DLSS 3.0 teknolojileri ile birbirlerinden ayrılır. DLSS 3.0 teknolojisi bir önceki versiyonu daha ileri taşırken bu sürümde yapay zeka yalnızca görüntüyü iyi hale getirmek ile kalmayarak var olmayan karelerin de oluşmasını sağlar. Oyun dünyası için son derece önemli kabul edilen DLSS teknolojisinin avantaj sağladığı sistemlerden bazıları şunlardır:

  • Ekran kartı çok güçlü yapıda değilse DLSS ile oyunlar düşük çözünürlükte render edilerek yüksek çözünürlükte oynanabilir. Bu sayede de hem daha yüksek FPS alabilmek mümkün olur hem de grafiklerin kalitesi düşmez.
  • 4K ya da benzeri yüksek çözünürlüklerde oyun oynanacaksa DLSS destek verir. GPU’daki yük azalır ancak görüntü kalitesi yüksek kalır.
  • Ray tracing etkinken performans kaybı yaşanıyorsa DLSS devreye girer.
