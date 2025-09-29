Ekran kartlarında DLSS teknolojisi nedir, nasıl çalışır?

Oyun tutkunları için akıcı, ayrıntılı ve yüksek kalite grafikler ve yüksek performanslı oyun bilgisayarları son derece önemlidir. Keyifli bir oyun deneyimi için güçlü bir performansa sahip oyun bilgisayarları üretilmekte ve geliştirilmektedir. Ekran kartları da oyun bilgisayarları için son derece önemli kabul edilmektedir.

DLSS nedir, DLSS teknolojisi nasıl çalışır?

NVIDIA DLSS, İngilizce karşılığı "Deep Learning Super Sampling" olan ve bu ifadenin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. DLSS teknolojisi NVIDIA tarafından geliştirilmiştir ve yapay destekli bir görüntü işleme teknolojisi olarak ifade edilir. Bu teknolojinin temel amacı oyunlarda ve diğer tüm yoğun grafik kullanan uygulamalarda daha yüksek kare hızları ve daha iyi görüntü kalitesi sunmak olarak tanımlanmaktadır.

Ekran kartı DLSS teknolojisi oyun grafik teknolojisi olarak da bilinir ve yapay zeka desteği ile çalışır. Yapay zeka desteği ile düşük çözünürlükte eksik olarak belirlenen detayları ve pürüzsüz kısımları tamamlamaktadır. Kenarları yumuşatma ya da anti aliasing ve keskinleştirme gibi teknikler ile görsel kalitenin artması sağlanır.

DLSS teknolojisinin temeldeki avantajı grafik kalitesinden herhangi bir ödün vermeden, oyunların çok daha yüksek çözünürlüklerde ve yüksek kare hızları ile oynanabilmesini sağlamaktır. Özellikle ray tracing (ışın izleme) gibi yoğun olan grafik işlemlerinde GPU (Ekran Kartı) üzerinde bulunan yükü azaltır ve bu sayede performans önemli oranda artar.

Farklı versiyonları bulunan DLSS, DLSS 2.0 ve DLSS 3.0 teknolojileri ile birbirlerinden ayrılır. DLSS 3.0 teknolojisi bir önceki versiyonu daha ileri taşırken bu sürümde yapay zeka yalnızca görüntüyü iyi hale getirmek ile kalmayarak var olmayan karelerin de oluşmasını sağlar. Oyun dünyası için son derece önemli kabul edilen DLSS teknolojisinin avantaj sağladığı sistemlerden bazıları şunlardır: