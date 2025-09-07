Ekran yanığı nedir? Ekran yanığı garantiye girer mi?

Kullanıcılar arasında ekran yanığı olarak bilinen durum, bir görüntünün ekranda kalıcı iz bırakmasıdır. Cihazlarınızın ekranında grafik, sembol, sabit medya vb görseller uzun süre kaldığında bölgedeki piksel ömrünü kısaltır. Bunun sebebi ekran piksellerinin eşit kullanılmamasıdır. Pikseller kabaca binlerce küçük noktanın aydınlatılmasıdır. LCD ekranlarda pikseller arkadan gelen ışığı yansıtırken OLED ekranlarda her piksel kendi ışığını yansıtır. Bu sebeple ekran yanığı iki ekran arasında farklılık gösterir.

Ekran yanığı nedir?

Ekran yanığı (burn-in), özellikle OLED ve AMOLED ekranlarda görülen bir sorundur. Aynı görsel öğe (örneğin logo, ikon, sabit yazılar veya menü çubuğu) uzun süre ekranda kaldığında, pikselin bazı kısımları diğerlerine göre daha fazla çalışır. Bu da piksellerin eşit olmayan şekilde yıpranmasına yol açar. Sonuç olarak, görüntü değişse bile ekranda silik veya gölgemsi bir iz kalır.

Ekran yanığı sonucu ne olur?

-Cihazınızdaki ekranda sürekli bir hayalet izi kalır. Görüntünün yerine başka görüntü açılsa da eski iz hala görülebilir.

Hedef bölgedeki parlak kısımlar ekran yanığının daha belirgin görülmesine sebep olur.

LCD ekranlarda geçici gölgelendirme çoğunluktadır. Bu bir süre sonra kendiliğinden geçebilen izlerdir.

OLED ekranlarda yaşanan ekran yanmaları ise kalıcıdır.

Sürekli kullanılan uygulamaların sabit kısımlarında görülebilmektedir. Örneğin mesajlaşma uygulamalarının klavye kısımları uzun süre ekranda kalır. Üst kısımdaki mesaj kataloğu değişir. Klavye kısmı ise ekran yanığına müsaittir.

Ekran yanığı neden olur?

OLED'lerde ekran pikselleri kendi ışıklarını üretir. Sabit alandaki pikseller uzun kullanımda kullanım ömrü düşer ve diğerlerine oranla daha hızlı hasar görür. Kanallardaki logolar, bildirim araçları, mesajlaşma uygulamalarının klavyeleri ve uygulama arayüzleri sabit ekran prensibi ile çalışır. Bu da ekran yanmasına sebebiyet verebilir.

Yüksek parlaklık ve yüksek ısı ekran yanmasını hızlandırır. İşletim sistemine yük bindiren oyun ve uygulamalarda ekran parlaklığı ve cihaz ısısı kontrol edilmelidir.

Ekran yanığı garanti kapsamına girer mi?

Akıllı cihaz üreticileri ekran yanığını genel olarak kullanıcı hatası olarak saymaktadır. Kullanıcıların "sürekli aynı ekranda kalmalarının" bir tercih olduğunu öne sürerler. Ekran yanığının doğal bir süreç olduğunu belirtirler. Bu sebeple standart garanti kapsamında ekran yanığı taleplerinizin olumsuz karşılık alma ihtimali yüksektir.

Ekran yanığı garanti kapsamı için geçerli durumlar

Ekran yanığı yeni cihazlarda beklenilmeyen bir durumdur. Birkaç aylık cihazların fabrikasyon hatası olarak değerlendirilmesi yüksek ihtimaldir.

AppleCare ve SamsungCare gibi ek koruma paketlerine sahipseniz ekran yanığı garanti kapsamına girer.

Tüketici hakem heyetlerine "ayıplı mal" olarak bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. Bu konuda emsal kararlar mevcuttur. Genel garanti sürenizin bitmemiş olmasına dikkat etmelisiniz. Tüketici hakem heyeti olumlu karar verse de o süreçte garanti süreniz sonlanmış olabilir. Başvurunuz cihazınızın tamir edilmesi için değildir. Garanti kapsamında tamir edilmesi içindir.

Ekran yanığı nasıl önlenebilir?