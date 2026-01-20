HABER

Ekrana bakarken boynunuz çöküyor mu? 'Text neck' sorunu büyüyor!

Akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarların hayatımızdaki yeri arttıkça, fark edilmeden omurga sağlığını tehdit eden yeni bir sorun da büyüyor: 'text neck' ve 'laptop neck'. Uzmanlara göre ekranlara uzun süre öne eğilerek bakmak, boyun omurlarına binen yükü katlayarak artırıyor ve her yaş grubunda kronik ağrı ile boyun fıtığı riskini yükseltiyor.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Serdar Balkan, bu iki tablonun temelinde aynı mekanizmanın yattığını vurgulayarak, "Başın uzun süre öne doğru eğilmesi, boyun omurlarına binen yükü katlanarak artırıyor. Normalde 4-5 kilogram olan baş ağırlığı, 60 derece eğimde 25-30 kilograma kadar çıkabiliyor" dedi.

GENÇLER VE MASA BAŞI ÇALIŞANLAR RİSK ALTINDA

Yapılan çalışmaların özellikle genç erişkinler, öğrenciler ve masa başı çalışanlarda bu sendromların sık görüldüğünü ortaya koyduğunu belirten Op. Dr. Mehmet Serdar Balkan, "Üniversite öğrencilerinde boyun ağrısı görülme sıklığı yüzde 25 ile 70 arasında bildiriliyor. Uzaktan çalışma ve çevrim içi eğitimle birlikte laptop boynu vakalarında belirgin bir artış gözlemliyoruz" diye konuştu. Sorunun yalnızca gençlerle sınırlı olmadığını ifade eden Op. Dr. Mehmet Serdar Balkan ofis çalışanları, öğretmenler, hekimler ve uzun süre bilgisayar başında çalışan herkesin risk grubunda yer aldığını söyledi.

BOYUN AĞRISIYLA BAŞLIYOR, KRONİK SORUNLARA DÖNÜŞEBİLİYOR

Text neck ve laptop neck sendromlarının en sık görülen belirtileri arasında boyun, omuz ve kürek kemikleri arasında ağrı, boyunda sertlik, hareket kısıtlılığı, gerilim tipi baş ağrıları ve üst sırt bölgesinde yanma hissi yer alıyor. İleri vakalarda duruş bozukluklarının belirginleştiğini belirten Op. Dr. Mehmet Serdar Balkan, "Başın öne doğru kalıcı yer değiştirmesi, omuzların düşmesi ve kamburlaşma sadece estetik bir sorun değil, fonksiyonel ve ilerleyici bir sağlık problemidir" dedi.

‘GEÇİCİ AĞRI' OLARAK GÖRÜLMEMELİ

Bu sendromların basit kas ağrıları olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çeken Op. Dr. Mehmet Serdar Balkan, "Erken önlem alınmazsa servikal disk dejenerasyonu, kas dengesizlikleri, omurga eğriliklerinde bozulma ve kronik ağrı sendromlarına zemin hazırlayabilir. İleri dönemlerde boyun fıtığı ve kanal daralması gibi cerrahi gerektirebilen hastalıklara dönüşebilir" uyarısında bulundu.

BASİT ÖNLEMLERLE KORUNMAK MÜMKÜN

Doğru ergonomi ve farkındalıkla riskin büyük ölçüde azaltılabileceğini belirten Op. Dr. Mehmet Serdar Balkan şu önerilerde bulundu:

  • Cep telefonu ve laptop ekranı göz hizasına yakın tutulmalı.
  • Laptop kullanırken yükseltici ve harici klavye tercih edilmeli.
  • Her 30 dakikada bir kısa mola verilerek boyun ve omuzlar hareket ettirilmeli.
  • Baş nötr pozisyonda, omuzlar geride tutulmalı.
  • Boyun ve sırt kaslarını güçlendiren egzersizler günlük rutine eklenmeli.

Dijital yaşamın kaçınılmaz bir parçası olan bu sendromlarla mücadele edilebileceğini vurgulayan Op. Dr. Mehmet Serdar Balkan, "Doğru duruş, ergonomik çalışma şartları ve düzenli egzersizle bu sorunların büyük bölümü önlenebilir. Teknoloji bize hizmet etmeli, omurgamıza zarar vermemeli" ifadelerini kullandı.

