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Ekrem İmamoğlu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup! Özgür Özel detayı dikkat çekti

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup iletti. İmamoğlu'nun yazdığı mektubun ayrıntıları ortaya çıktı. Mektuptaki Özgür Özel detayı dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup! Özgür Özel detayı dikkat çekti
Mustafa Fidan

CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 ayın ardından İmamoğlu’nun mahkeme tarihine kısa bir süre kala bir ziyaret gerçekleştirdi. Silivri'de tutuklu bulunan diğer CHP'lileri de ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na, Ekrem İmamoğlu tarafından yazılan bir mektup iletildi.

KILIÇDAROĞLU, SİLİVRİ'DE TUTUKLU BULUNAN İMAMOĞLU'NU ZİYARET ETTİ

Kılıçdaroğlu saat 12.00 sularında Silivri Cezaevi'ne geldi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun yanı sıra İBB operasyonunda tutuklanan diğer isimleri de ziyaret etti.

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İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na yazdığı mektubun ve iki isim arasındaki görüşmenin detayları ortaya çıktı. Erdoğan Aktaş'ın moderatörlüğünü yaptığı tv100 ekranlarındaki “Eşit Ağırlık” programında görüşmenin perde arkasına dair iddialar dile getirildi.

İŞTE KILIÇDAROĞLU-İMAMOĞLU GÖRÜŞMESİNİN PERDE ARKASI

Erdoğan Aktaş, moderatörlüğünü yaptığı “Eşit Ağırlık” programında görüşmenin perde arkasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Her iki tarafa yakın isimlerden birtakım kulis bilgileri aldım. Aldığım bilgilerin bir kısmına ben de şaşırdım. Görüşme İmamoğlu’nun talebi üzerine gerçekleşti. Ekrem İmamoğlu bir mektup gönderdi Kılıçdaroğlu’na.
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"ÖZGÜR ÖZEL’İN YANINDA DURUN"

Görüşmek için 4 milletvekilini de araya soktu. İmamoğlu’nun mektubunu Gökhan Günaydın iletmiş Kılıçdaroğlu’na. Mektupta Özgür Özel’in yanında durulmasını ve kendisine sahip çıkılmasını talep etti.

İmamoğlu mektupta ayrıca “Kayaları yıpratan suyun şiddeti değil sürekliliğidir” ifadesini kullandı.

Görüşme talebinin içeriğinde ise “30 Haziran’daki kurultay davasında Özgür Özel gider Kılıçdaroğlu dönerse arkasında durulması” vurgusu vardı.

12 Haziran 2025
12 Haziran 2025

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Ekrem İmamoğlu Silivri Kemal Kılıçdaroğlu mektup
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