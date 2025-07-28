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Ekrem İmamoğlu'dan yeni paylaşım: "Yargılanmaktan, hesap vermekten asla kaçmadık; bugün de kaçmayız"

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'ndan yeni bir paylaşım geldi. İmamoğlu, "İzmir’de farklı bir örnek yaşanıyor. İddialardan bağımsız olarak söylüyorum; orada savcı işini yaptı. Soruşturmayı hızla tamamladı, iddianameyi geciktirmedi, gizli tanık oyunlarına başvurmadı. Şimdi yargılama başlayacak ve inanarak söylüyorum arkadaşlarımızın suçsuz oldukları ortaya çıkacak. Yargılanmaktan, hesap vermekten asla kaçmadık; bugün de kaçmayız." dedi.

Ekrem İmamoğlu'dan yeni paylaşım: "Yargılanmaktan, hesap vermekten asla kaçmadık; bugün de kaçmayız"

Hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve sonrasında İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'ndan yeni bir paylaşım geldi.

'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' isimli X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Önce gizli tanıklarla iftiralar uyduruldu. O iftiralarla, ortada tek bir somut delil bile yokken, ben ve yol arkadaşlarım cezaevine konulduk.
Ardından yine hiçbir delile dayanmadan tutukluluğumuza yapılan itirazlar reddedildi. Bize karşı, tıpkı Ergenekon döneminde olduğu gibi zincirleme bir hukuksuzluk yürütüldü. Tek suçu benim çevremde bulunmak olan insanlar tutuklandı. Aileleriyle, işleriyle, sağlıklarıyla tehdit edildiler, ediliyorlar. Soruşturma süreci, bir yargılama gibi değil, doğrudan cezalandırma amacıyla uzatıldı. İnsanlara adeta işkence etmek için organize edilmiş bir düzene dönüştü."

Ekrem İmamoğlu dan yeni paylaşım: "Yargılanmaktan, hesap vermekten asla kaçmadık; bugün de kaçmayız" 1

"İZMİR'DE FARKLI BİR ÖRNEK YAŞANIYOR"

"Oysa hukuk başka bir şeydir. Bakın, İzmir’de farklı bir örnek yaşanıyor. İddialardan bağımsız olarak söylüyorum; orada savcı işini yaptı. Soruşturmayı hızla tamamladı, iddianameyi geciktirmedi, gizli tanık oyunlarına başvurmadı. Şimdi yargılama başlayacak ve inanarak söylüyorum arkadaşlarımızın suçsuz oldukları ortaya çıkacak. Biz adaleti yalnızca kendimiz için değil, herkes için talep ediyoruz. Yargılanmaktan, hesap vermekten asla kaçmadık; bugün de kaçmayız. Ama yargının bir siyasi silaha dönüşmesine, seçimleri şekillendirmek için kullanılmasına, hakimlerin ve savcıların iktidar memuru gibi davranmasına, insanların mahkemeye çıkmadan suçlu ilan edilmesine razı olamayız. Çünkü bu, adalet değil; cezalandırmayı yargıymış gibi sunan bir baskı rejimidir. Biz bu düzene boyun eğmeyeceğiz. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak, adalet mutlaka kazanacak."

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Ekrem İmamoğlu
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