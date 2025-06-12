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Ekrem İmamoğlu duruşmaya neden katılmayacağını açıkladı! Duruşmaya katılmazsa ne olacak?

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü duruşmasına katılmayacağı açıklanmıştı. Sosyal medyadan paylaşım yapan İmamoğlu duruşmaya neden katılmayacağını nedenleriyle duyurdu. İmamoğlu, "Bağımsız Türk yargısına ve yargı üyelerine sonuna kadar güveniyorum, ama planlanan bu sürecin bir parçası olmayı reddediyorum." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu duruşmaya neden katılmayacağını açıkladı! Duruşmaya katılmazsa ne olacak?
Ufuk Dağ

19 Mart'ta gözaltına alınan 23 Mart'ta tutuklanan ve ardından görevden alınan Ekrem İmamoğlu'nun bugün "Bilirkişi" davasında ilk kez hakim karşısına çıkması bekleniyordu. Ekrem İmamoğlu ve avukatları, duruşmanın usulsüz yöntemlerle Silivri’ye alındığı gerekçesiyle mahkemeye gitmeme kararı aldı.

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"ALDIĞIMIZ NEFESE DAVA AÇIYORSUNUZ"

Bugün yeni bir açıklama yapan İmamoğlu duruşmaya neden gitmeyeceğini duyurdu. "Aldığımız nefese dava açıyorsunuz. Her davanın savcısı aynı, bilirkişisi aynı, hukuksuzluğu aynı." diyen İmamoğlu açıklamasına şöyle devam etti;

Bunlar da yetmiyor bir gün önce yargılamanın yapılacağı yeri değiştiriyor bana ve avukatlarıma son anda haber veriyorsunuz. Kendimizi savunmamızdan bile korkuyorsunuz. Savunma hakkımızı engelleyen bu keyfi uygulamalarınızı kabul etmiyorum. Bugünkü duruşma usulsüzdür, yargılama esaslarına uygun değildir. Böyle bir sürecin parçası olmayı reddediyorum ve bu nedenle bu duruşmaya katılmayacağım. Bağımsız Türk yargısına ve yargı üyelerine sonuna kadar güveniyorum, ama planlanan bu sürecin bir parçası olmayı reddediyorum.

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DURUŞMAYA KATILMAZSA NE OLACAK?

Duruşmanın saat 10.30'da başlaması ve 15-20 dakikalık bir bekleyişin ardından da ara karar kurulması bekleniyor.

Hakimin Ekrem İmamoğlu hakkında 'zorla getirme kararı' çıkarması ve davayı ertelenmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Silivri
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