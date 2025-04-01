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  4. Ekrem İmamoğlu duyurdu! Suç duyurusunda bulunmuş: "Anneme eşime dil uzatanlar..."

Ekrem İmamoğlu duyurdu! Suç duyurusunda bulunmuş: "Anneme eşime dil uzatanlar..."

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
01.04.2025 18:43
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İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu yaptığı paylaşımda "İlgili yargı ve emniyet birimlerini uyarmama, ilgili başvuru ve suç duyurularında bulunmama rağmen anneme, eşime ve aileme yönelik ahlaksız paylaşımlar, saldırılar devam ediyor." dedi. Açıklamasının devamında İmamoğlu, "Aileme saldıracak kadar gözü dönmüşçesine ahlaksızlaşıyorsunuz ya; demek ki çok ama çok zor durumdasınız. Acınacak haldesiniz." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu duyurdu! Suç duyurusunda bulunmuş: "Anneme eşime dil uzatanlar..."

Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan yeni bir paylaşım yaptı. Mesajında İmamoğlu "İlgili yargı ve emniyet birimlerini uyarmama, ilgili başvuru ve suç duyurularında bulunmama rağmen anneme, eşime ve aileme yönelik ahlaksız paylaşımlar, saldırılar devam ediyor" dedi.

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İmamoğlu paylaşımında şunları ifade etti:

"AİLEME YÖNELİK AHLAKSIZ SALDIRILAR DEVAM EDİYOR"

"Görüyorum ki;

İlgili yargı ve emniyet birimlerini uyarmama, ilgili başvuru ve suç duyurularında bulunmama rağmen anneme, eşime ve aileme yönelik ahlaksız paylaşımlar, saldırılar devam ediyor. Devletimizin ilgili birimleri kılını bile kıpırdatmıyor. Ülkemizin tarihinde görülmemiş hukuksuzluğa, arşa çıkmış bir ahlaksızlık da eşlik ediyor. Organize şekilde ailelerimize, maneviyatımıza ve değerlerimize saldırılıyor.

"DEMEK Kİ ÇOK AMA ÇOK ZOR DURUMDASINIZ"

Ülkemizin pırıl pırıl ışıldayan gençlerini kininizle, ihtirasınızla tutukladınız ya; uydurduğunuz kumpas davasının içi boş diye tehditle, şantajla insanları gizli tanık, yalancı şahit yapmaya çalışıyorsunuz ya; gizlilik kararı olmasına rağmen ahlaksız trollere ilk elden paylaşım yaptırıyorsunuz ya; devletimize ve milletimize ait olanakları pervasızca kullanarak beslediğiniz medyaya sabah akşam yalan, iftira haberler yaptırıyorsunuz ya; aileme saldıracak kadar gözü dönmüşçesine ahlaksızlaşıyorsunuz ya; demek ki çok ama çok zor durumdasınız. Acınacak haldesiniz.

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"SİZİ DESTEKLEYENLER DE SİZİ TERK EDECEK"

Koca yürekli milletimiz sivil darbenizi püskürttü, sandıkta demokrasi tokatını da atacak. Milletimize ve devlet geleneğimize yakışan sistemi; erdemli, demokratik ve adil düzeni hep birlikte milletimizle kuracağız. Bu mücadelede, yıllardır bütün yanlışlarınıza rağmen sizi destekleyen gönüldaşlarınız da sizi terk edecek ve size demokrasi tokatını onlar da atacak, emin olun.

MİLLET BÜYÜKTÜR."

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu ekrem imamoğlu operasyonu
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