Ekrem İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

İBB'deki soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın saat 11.00’de tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi’nden Çağlayan Adliyesi'ne götürülecek. İmamoğlu casusluk soruşturması kapsamında ifade verecek.

ÖZEL'DEN İMAMOĞLU KARARI: "DERHAL TÜRKİYE'YE DÖNÜYORUM"

CHP lideri Özgür Özel de yarın Çağlayan Adliyesi'nde olacağını açıkladı. İsviçre Sosyal Demokrat Partisi’nin (SP) kongresi için bulunduğu Luzern’de açıklama yapan CHP Lideri Özel, vatandaşları Çağlayan Adliyesi önüne davet etti.

Özel açıklamasında şunları ifade etti:

"Peki biz ne yapacağız? Ben derhal Türkiye'ye dönüyorum. Yarın sabah 11.00’de Çağlayan Adliyesi'nde olacağım. Cumhurbaşkanı adayımın arkasında olacağım. Cumhurbaşkanı adayımın yanında olacağım. Tüm İstanbulluları hem seçtikleri belediye başkanlarına hem onların takdiriyle geleceğin cumhurbaşkanı olacak Ekrem İmamoğlu’na, iradelerine sahip çıkmak için Çağlayan Adliyesi’ne doğru davet ediyorum. Çağlayan Adliyesi'nin önüne davet ediyorum, dayanışmaya davet ediyorum, seslerini yükseltmeye davet ediyorum. İnsanları, bu ülkenin, Türkiye'nin demokrasisine sahip çıkmaya, bu darbe girişiminin son aşaması olan casusluk iftirasına karşı da Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmaya davet ediyorum."



