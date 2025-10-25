HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ekrem İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

Ekrem İmamoğlu yarın casusluk soruşturması kapsamında ifade verecek. Gelişmenin ardından CHP lideri Özgür Özel Türkiye'ye dönme kararı aldı. Özel, "Ben derhal Türkiye'ye dönüyorum. Yarın sabah 11.00’de Çağlayan Adliyesi'nde olacağım. Cumhurbaşkanı adayımın arkasında olacağım" dedi.

Ekrem İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

İBB'deki soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın saat 11.00’de tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi’nden Çağlayan Adliyesi'ne götürülecek. İmamoğlu casusluk soruşturması kapsamında ifade verecek.

Ekrem İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye ye dönüyorum" 1

ÖZEL'DEN İMAMOĞLU KARARI: "DERHAL TÜRKİYE'YE DÖNÜYORUM"

CHP lideri Özgür Özel de yarın Çağlayan Adliyesi'nde olacağını açıkladı. İsviçre Sosyal Demokrat Partisi’nin (SP) kongresi için bulunduğu Luzern’de açıklama yapan CHP Lideri Özel, vatandaşları Çağlayan Adliyesi önüne davet etti.

Özel açıklamasında şunları ifade etti:

"Peki biz ne yapacağız? Ben derhal Türkiye'ye dönüyorum. Yarın sabah 11.00’de Çağlayan Adliyesi'nde olacağım. Cumhurbaşkanı adayımın arkasında olacağım. Cumhurbaşkanı adayımın yanında olacağım. Tüm İstanbulluları hem seçtikleri belediye başkanlarına hem onların takdiriyle geleceğin cumhurbaşkanı olacak Ekrem İmamoğlu’na, iradelerine sahip çıkmak için Çağlayan Adliyesi’ne doğru davet ediyorum. Çağlayan Adliyesi'nin önüne davet ediyorum, dayanışmaya davet ediyorum, seslerini yükseltmeye davet ediyorum. İnsanları, bu ülkenin, Türkiye'nin demokrasisine sahip çıkmaya, bu darbe girişiminin son aşaması olan casusluk iftirasına karşı da Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmaya davet ediyorum."

Ekrem İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye ye dönüyorum" 2
Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hatay'da yangın! Çatı zarar gördüHatay'da yangın! Çatı zarar gördü
Kritik görüşme İstanbul'da başladı! "Açık bir savaşa girme seçeneğimiz var"Kritik görüşme İstanbul'da başladı! "Açık bir savaşa girme seçeneğimiz var"

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Özgür Özel casusluk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.