Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmıştı! Hakim karşısına çıkacağı saat belli oldu

İstanbul Üniversitesi tarafından diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Çarşamba sabahı gözaltına alınan İmamoğlu'nun emniyetteki işlemleri devam ediyordu. İmamoğlu'nun ifade vermeye bugün başladığı belirtilmişti.

İMAMOĞLU'NUN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAĞI SAAT BELLİ OLDU

İmamoğlu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü ve PKK/KCK terör örgütüne yardım soruşturmalarından gözaltında bulunan şüphelilerin yarın saat 21.00 gibi adliyemizde hazır edilmeleri planlanmaktadır." denildi.

CHP'DEN KURULTAY KARARI

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'ye kayyum atanma iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada CHP'yi olağanüstü kurultaya götürme kararı aldıklarını açıklamıştı.