HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmıştı! Hakim karşısına çıkacağı saat belli oldu

Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmıştı! Hakim karşısına çıkacağı saat belli oldu

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
21.03.2025 18:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmıştı. İmamoğlu'nun emniyetteki işlemleri devam ediyor. Önceki gün İmamoğlu'nun sağlık kontrollerinin emniyet yerleşkesinde yapıldığı aktarılmıştı. Son olarak İmamoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı saat belli oldu.

Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmıştı! Hakim karşısına çıkacağı saat belli oldu

İstanbul Üniversitesi tarafından diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Çarşamba sabahı gözaltına alınan İmamoğlu'nun emniyetteki işlemleri devam ediyordu. İmamoğlu'nun ifade vermeye bugün başladığı belirtilmişti.

İMAMOĞLU'NUN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAĞI SAAT BELLİ OLDU

İmamoğlu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü ve PKK/KCK terör örgütüne yardım soruşturmalarından gözaltında bulunan şüphelilerin yarın saat 21.00 gibi adliyemizde hazır edilmeleri planlanmaktadır." denildi.

CHP'DEN KURULTAY KARARI

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'ye kayyum atanma iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada CHP'yi olağanüstü kurultaya götürme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
Kayseri'de kar nedeniyle kapanan 203 mahalle yolu ulaşıma açıldıKayseri'de kar nedeniyle kapanan 203 mahalle yolu ulaşıma açıldı
Kayseri'de kar nedeniyle kapanan 203 mahalle yolu ulaşıma açıldıKayseri'de kar nedeniyle kapanan 203 mahalle yolu ulaşıma açıldı
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu ekrem imamoğlu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak 'sokak' resti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak 'sokak' resti

Bahçeli uyardı, Özgür Özel tavsiye verdi! Jet yanıt geldi

Bahçeli uyardı, Özgür Özel tavsiye verdi! Jet yanıt geldi

'Siz kimsiniz?' yorumunu görünce kendini tutamadı! "Gençliğe Hitabe" çıkışıyla gündemde

'Siz kimsiniz?' yorumunu görünce kendini tutamadı! "Gençliğe Hitabe" çıkışıyla gündemde

Nafaka davasını kazandı! Alacağı para...

Nafaka davasını kazandı! Alacağı para...

CHP lideri Özgür Özel duyurdu: "Olağanüstü kurultay kararı aldık"

CHP lideri Özgür Özel duyurdu: "Olağanüstü kurultay kararı aldık"

6 yaşındaki çocuğun cesedi kanlar içinde bulundu!

6 yaşındaki çocuğun cesedi kanlar içinde bulundu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.