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  4. SON DAKİKA | CHP lideri Özgür Özel duyurdu: "Olağanüstü kurultay kararı aldık"

SON DAKİKA | CHP lideri Özgür Özel duyurdu: "Olağanüstü kurultay kararı aldık"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
21.03.2025 16:44
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Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve "CHP'ye kayyum" iddialarıyla ilgili konuştu. CHP lideri Özel, olağanüstü kurultay kararı aldıklarını duyurdu. Özel, iktidarın CHP'ye kayyum atayarak ön seçime engel olmak istediği ve buna karşı önlem aldıklarını da sözlerine ekledi.

SON DAKİKA | CHP lideri Özgür Özel duyurdu: "Olağanüstü kurultay kararı aldık"

İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması Türkiye'nin gündemine oturdu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ederken CHP'ye kayyum atanacağı iddiaları da gündem olmuştu. "CHP’ye kayyum atayarak Pazar günkü seçime engel olmaya çalışanların bu hazırlıklarını da gördük" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay kararı aldıklarını duyurdu.

CHP lideri Özel'in açıklamaları şöyle;

"İMAMOĞLU TUTUKLANIRSA DA ADAYIMIZ"

"Ekrem İmamoğlu’nun dayanışma sandıklarını koyarak üye olmayanların da gelerek bir yandaki sandığa oy atarken böylesine bir demokrasi sürecinde her şeyi yaptılar. Gittiler Sayın İmamoğlu’nu gözaltına aldılar. Tutuklanırsa da adayımız, diploması da iptal edilirse evet adayımız. CHP’ye kayyum atayarak Pazar günkü seçime engel olmaya çalışanların bu hazırlıklarını da gördük. Bugün içinde resmi kayıtlara girmiş bir başvuruyu size açıklamak isterim.

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“OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI ALDIK”

Tüzüğümüz gereğince oradaki en kısa süreyi kullanarak 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı kamuoyuna ilan ederiz. Kayyum atayarak ön seçime engel olmak istiyorlar."

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