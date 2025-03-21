İstanbul Valiliği yeni kararı açıkladı: Pek çok yol trafiğe kapatıldı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan terör ve yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 90 kişi gözaltına alınmış, kent genelinde ise 4 gün süreyle gösteri, eylem ve yürüyüşler yasaklanmıştı. Vatan Caddesi başta olmak üzere bazı yollar trafiğe kapatılmış, metro seferlerinde ise duraklar kapatılmıştı. Yeni karar doğrultusunda bugün saat 14.00 itibarıyla yarın saat 14.00 arası trafiğe kapatılan yollar açıklandı.

VALİLİK DUYURDU

İstanbul Valiliği yeni kararları duyurarak kapatılan yollara yenileri eklendiğini duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "19.03.2025 Valiliğimizce alınan tedbirlere ek olarak bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verilmiştir. Yeni karar doğrultusunda 21.03.2025 Cuma günü saat 14.00 ile 22.03.2025 Cumartesi günü saat 14.00 arası trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir:

KAPANACAK YOLLAR

Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Galata Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Atatürk Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar.

ALTERNATİF YOLLAR

10.Yıl Caddesi

Namık Kemal Caddesi

Sahil Kennedy Caddesi

E-5 D100 Karayolu"